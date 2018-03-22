Супербабушки покорили главный подиум столицы

Об их жизненном оптимизме можно слагать легенды. Они рушат стереотипы о женщинах старше 60. Участницы конкурса «Московская СуперБабушка», клубов VOZRASTNET и «СуперБабушка» в 21 марта походкой от бедра прошли по подиуму Недели моды. Они представили две коллекции и удивили всех присутствующих своими обаянием и красотой.

Более 40 участниц показа стали примером того, что в любом возрасте можно вести активный образ жизни и быть привлекательной. Мероприятие организовали в рамках проекта по активному долголетию.

Для новоиспеченных моделей стилисты подобрали необычные образы: кожаные куртки-косухи в сочетании с летящими юбками, платья — от вечерних до прогулочных, шпильки и туфли-лодочки, очки самых модных форм. Именно такими увидели зрители бабушек ХХI века.

Для Наталии Ермилиной из Центрального административного округа идти по подиуму не впервой, но в профессиональном показе «СуперБабушка» участвует впервые.

Признается, что обучение модельной походке далось нелегко. Месяц двухчасовых тренировок, и вуаля — на подиуме блистает новая звезда.

— Это очень интересный опыт. Как нам говорили постановщики, «плечи назад, походка от бедра». Но есть парадокс. Следишь за осанкой — перестаешь следить за ногами. И наоборот. Главное — поймать ритм музыки, тогда точно не собьешься, — рассказывает участница конкурса «Московская СуперБабушка — 2017» Наталия Ермилина.

— Показ проводится во второй раз, но этот особенный. Самой старшей участнице 76. Она прошла по подиуму, как королева.

— Я в восторге от показа, — делится впечатлениями руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян . — Участницы дают такую энергетику! Они вливают жизнь, показывают людям, что возраста не существует.

Завершилось модное мероприятие криками «Браво!» Такими женщинами трудно не восхищаться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Есть много иностранных икон стиля, но наших, самых красивых дам, тоже хочется показать с современной стороны. Наша задача состоит в создании супермодных образов для представительниц прекрасного возраста. Мы хотим максимально раскрыть индивидуальность каждой, вовлечь в процесс создания своего стиля, имиджа. На показе мы продемонстрировали трансформацию образа. Хотим дать женщинам веру и надежду, потому что они формируют красоту нашего большого города.