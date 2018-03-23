Супербабушки вышли на подиум московской Недели моды

Неделя моды в Москве меняет стереотипы. Команда стилистов решила доказать, что выглядеть современно и интересно можно в любом возрасте. Аргумент — достаточно убедительный показ VOZRASTNET. В качестве моделей — участницы клуба «СуперБабушка», передает "ТВ Центр"

Но на подиуме бабушек не оказалось. Только красивые женщины с летящей походкой настоящих моделей. Несмотря на то, что на экране демонстрировался возраст участниц, поверить, что им 60, а кому-то и 70 плюс — невозможно. Над чудесным преображением москвичек поработал стилист Дмитрий Винокуров . Для проекта «Активное долголетие» он создал авторскую программу «Искусство жить».

"Мы придумали нескольких героинь. Здесь у нас немножко такой стиль 70-х даже, что очень актуально сейчас. Кому-то предложили ровные челки. Тем самым правильно подчеркнули форму бровей. И тоже об этом рассказали. Цвет волос поменяли. Или же даже седые волосы — они прекрасны. Это мудрость человека. Мы их чуть подсветили слегка под цвет кожи", — говорит Винокуров.

Этот показ — только первый шаг большого пути. Дмитрий Винокуров и его коллеги будут учить москвичей старшего возраста выглядеть модно. Стилисты уверяют — в человеке все должно быть прекрасно. И его внешность точно влияет на настроение и умение жить с удовольствием.

Попробовать изменить себя есть возможность у любой москвички. Этот показ — только начало грандиозного проекта по обучению людей старшего возраста стилю. Все подробности о любом из видов активности в рамках программы «Активное долголетие» можно узнать в территориальных центрах социального обслуживания.

Екатерина Гоголева, Александр Шкарбанов. «ТВ Центр».