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В показах на Неделе моды в Москве будут участвовать столичные «супербабушки»
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В показах на Неделе моды в Москве будут участвовать столичные «супербабушки» 

Савелки 11 часов назад
Фото: MosDay.ru
Участницы конкурса «Московская Супербабушка» станут моделями на весенней Неделе моды в Москве. Дамы «серебряного» возраста пройдут по подиуму Гостиного двора 22 марта. По мнению организаторов, это позволит уйти от стереотипов проведения показов мод и покажет, что женщины способны быть активными и привлекательными в любом возрасте.
Помимо этого, супербабушки станут волонтерами благотворительной акции по сбору одежды на выпускной бал для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Акция будет проходить с 21 по 25 марта в Гостином дворе в рамках Недели моды. Принести наряды, обувь и аксессуары для нуждающихся в поддержке выпускников смогут все желающие.
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