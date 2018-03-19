В показах на Неделе моды в Москве будут участвовать столичные «супербабушки»

Участницы конкурса «Московская Супербабушка» станут моделями на весенней Неделе моды в Москве. Дамы «серебряного» возраста пройдут по подиуму Гостиного двора 22 марта. По мнению организаторов, это позволит уйти от стереотипов проведения показов мод и покажет, что женщины способны быть активными и привлекательными в любом возрасте.

Помимо этого, супербабушки станут волонтерами благотворительной акции по сбору одежды на выпускной бал для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Акция будет проходить с 21 по 25 марта в Гостином дворе в рамках Недели моды. Принести наряды, обувь и аксессуары для нуждающихся в поддержке выпускников смогут все желающие.