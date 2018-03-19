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Раскрываем секреты: что происходило на бэкстейдже Недели моды MBFW Russia
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Раскрываем секреты: что происходило на бэкстейдже Недели моды MBFW Russia 

SNCmedia.ru 14 часов назад
Фото: SNCmedia.ru
Artem Shumov
Пока в зрительном зале в своей забавной кепке сидел Филипп Бедросович, Артем Шумов готовил моделей к показу в своей творческой мастерской. Так как дизайнер создает только мужскую коллекцию, за кулисами расположился настоящий рай для любой девчонки. Ребята разукрашивали себя сами, рисуя странные символы прямо у себя на лице, а Шумов наносил последнии штрихи и доводил каждый образ до идеала. Alexandr Rogov
У Александра Рогова за кулисами была целая группа поддержки. Его команда, да и все модели, кажется, были в отличном настроении. Дизайнер, конечно, долго накалял обстановку еще у себя в Instagram, публикуя там обратный отсчет до показа, но шоу прошло на ура.
Anastasia Dokuchaeva
То ли на моделей так подействовали их крутые очки, то ли они реально профессионалы, но от нервов и страха не осталось и следа. Отсюда очень крутые кадры из самого сердца шоу.
Beso Tura
Если вы вдруг не успели хорошенько рассмотреть наряды из новой коллекции Beso Tura, то мы собрали фото моделей специально для вас. если когда-то задумывались о том, а что модели делают, пока ждут своего звездного час, ответ простояло — фоткаются! Они же тоже люди.
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