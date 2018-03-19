Раскрываем секреты: что происходило на бэкстейдже Недели моды MBFW Russia

Artem Shumov

Пока в зрительном зале в своей забавной кепке сидел Филипп Бедросович, Артем Шумов готовил моделей к показу в своей творческой мастерской. Так как дизайнер создает только мужскую коллекцию, за кулисами расположился настоящий рай для любой девчонки. Ребята разукрашивали себя сами, рисуя странные символы прямо у себя на лице, а Шумов наносил последнии штрихи и доводил каждый образ до идеала. Alexandr Rogov

Александра Рогова за кулисами была целая группа поддержки. Его команда, да и все модели, кажется, были в отличном настроении. Дизайнер, конечно, долго накалял обстановку еще у себя в Instagram, публикуя там обратный отсчет до показа, но шоу прошло на ура.

Anastasia Dokuchaeva

То ли на моделей так подействовали их крутые очки, то ли они реально профессионалы, но от нервов и страха не осталось и следа. Отсюда очень крутые кадры из самого сердца шоу.

Beso Tura

Если вы вдруг не успели хорошенько рассмотреть наряды из новой коллекции Beso Tura, то мы собрали фото моделей специально для вас. если когда-то задумывались о том, а что модели делают, пока ждут своего звездного час, ответ простояло — фоткаются! Они же тоже люди.