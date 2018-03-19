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Модель plus size показала, как должно выглядеть секси-бикини
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Модель plus size показала, как должно выглядеть секси-бикини 

WDay.ru 14 часов назад
Фото: WDay.ru
Эшли Грэм знает толк в соблазнительном белье и купальниках!
Одна из самых успешных и узнаваемых моделей plus size приняла участие в очередной пляжной съемке. На этот раз Эшли примерила несколько купальников из коллекции собственного авторства, которая поступит в продажу в мае. Кадры новой кампании пока недоступны, однако папарацци удалось пробраться на съемочную площадку и запечатлеть Грэм, как говориться, во всей красе.
На снимках Эшли Грэм предстала, само собой, без фотошопа и прочих спецэффектов, так что любой желающий может рассмотреть такое «неидеальное» и такое красивое тело звезды. Для съемки она выбрала две очень сексуальных моделей бикини — наверное, самую соблазнительную пляжную одежду для девушек с формами, которую вы когда-либо видели!
Слитный черно-белый купальник с геометрическим принтом в этническом стиле, глубоким декольте и смелой шнуровкой выглядел очень эротично. В таком каждая девушка станет королевой пляжа!
Вторая модель, которую удалось заметить фотографам — черный купальник с металлическими деталями и весьма откровенными бретелями, подчеркивающими пышную грудь.
Похоже, на пляже Майями, где проходила съемка, было действительно жарко!
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