Модель plus size показала, как должно выглядеть секси-бикини

Эшли Грэм знает толк в соблазнительном белье и купальниках!

Одна из самых успешных и узнаваемых моделей plus size приняла участие в очередной пляжной съемке. На этот раз Эшли примерила несколько купальников из коллекции собственного авторства, которая поступит в продажу в мае. Кадры новой кампании пока недоступны, однако папарацци удалось пробраться на съемочную площадку и запечатлеть Грэм, как говориться, во всей красе.

На снимках Эшли Грэм предстала, само собой, без фотошопа и прочих спецэффектов, так что любой желающий может рассмотреть такое «неидеальное» и такое красивое тело звезды. Для съемки она выбрала две очень сексуальных моделей бикини — наверное, самую соблазнительную пляжную одежду для девушек с формами, которую вы когда-либо видели!

Слитный черно-белый купальник с геометрическим принтом в этническом стиле, глубоким декольте и смелой шнуровкой выглядел очень эротично. В таком каждая девушка станет королевой пляжа!

Вторая модель, которую удалось заметить фотографам — черный купальник с металлическими деталями и весьма откровенными бретелями, подчеркивающими пышную грудь.

Похоже, на пляже Майями, где проходила съемка, было действительно жарко!

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