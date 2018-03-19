У Веры Брежневой появилось красивое хобби

Решив коллекционировать орхидеи, Вера Брежнева оборудовала у себя дома целую оранжерею. «Я выросла в теплом и мягком климате, с детства люблю цветы, — рассказала 7days.ru певица. — А орхидеи для меня — символ любви и страсти. Конечно, выращивать их непросто, они очень капризны и прихотливы, требуют много времени и заботы, совсем как маленькие дети. Но я умею за ними ухаживать и, делая это, ощущаю гармонию с природой и с самой собой. По-моему, коллекционирование цветов — вполне подходящее хобби для такой женщины, как я».

Интересно, что с приходом весны, пусть пока и календарной, элегантные, по-настоящему женские хобби появились у многих знаменитостей. Например, Светлана Ходченкова всерьез увлеклась кройкой и шитьем. Актриса уделяет этому все больше своего личного времени, радуя не только себя, но и подруг.

«Я не могу заниматься лишь работой, но и отдыхать, ничего не делая, тоже не могу, — признается актриса. — Сейчас меня особенно увлекает наколка ткани по манекену. Это особый метод пошива, который позволяет сделать из одного куска ткани целый трансформер в виде юбки, платья или пончо. В процессе чувствуешь себя настоящим творцом, под твоими руками рождается живой образ. Так что я завела себе хобби, которое по-настоящему меня увлекает».