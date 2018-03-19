Giorgio Armani представили весенне-летнюю коллекцию губных помад

Giorgio Armani представили весенне-летнюю коллекцию макияжа Giorgio Armani Vibes Spring Summer 2018 Collection. В коллекцию вошли четыре новых оттенка матовой помады Lip Magnet Vibes.

Благодаря необыкновенно нежной текстуре, помада создает тончайшее покрытие и практически не ощущается на губах, но при этом придает им насыщенный и яркий цвет. Губы остаются увлажненными, а их контур сохраняет четкость в течение всего дня.

Giorgio Armani Vibes Spring Summer 2018 Collection совсем скоро поступит в международную продажу. Цена за одну помаду составит 40 долларов.