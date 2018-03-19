Что такое капсульный гардероб и как его составить

Словосочетание «базовый гардероб» знакомо многим и куда более на слуху, нежели «капсульный гардероб», однако это далеко не одно и то же. О том, чем отличаются эти понятия, почему капсульный гардероб может сделать вашу жизнь проще и как составить его, мы и поговорим сегодня.

Ну а в качестве иллюстрации для статьи мы будем использовать элегантный деловой капсульный гардероб из моделей Burda в сдержанной, но очень женственной гамме с прохладными весенними нотками!

Базовый гардероб vs капсульный гардероб

Базовым называют универсальный набор вневременных вещей, которые могут как сочетаться между собой, так и служить безупречной основой для более сложных образов. Разные стилисты и модные гуру предлагают свои «рецепты» базового гардероба, но многие вещи в них схожи. Например, в различных базовых гардеробах вы почти наверняка найдете маленькое черное платье, белую футболку, юбку-карандаш нейтрального оттенка и так далее. Базовый гардероб универсален, не несет в себе никаких индивидуальных особенностей и подходит абсолютно любой женщине. Вам даже не нужно особо задумываться, соответствуют ли базовые вещи вашему стилю и образу жизни — они априори пригодятся всем и каждой.

Топы

Топ с вытачками у горловиныКлассика жанра: белый «верх», черный «низ» — и вы уже одеты со вкусом при любых обстоятельствах! Изюминка шелкового топа — вытачки у горловины, выполненные наружу.165в корзину Блузка-рубашкаБелая блузка-рубашка на скрытых пуговицах, с нагрудными карманами с бантовыми складками и рукавами с патами — вещь универсальная! Ее можно комбинировать как угодно.165в корзину Блузка с баскойКружево и разрез у горловины делают закрытую блузку с баской очень обольстительной… Сзади расположена сквозная застежка на скрытые кнопки, поверх которых пришиты шаровидные пуговицы.165в корзину Блузка прямого силуэтаДеликатная ткань в сочетании со структурированной — вот залог успеха этого ансамбля, состоящего из шелковой блузки с отлетной верхней деталью переда и юбки-карандаш.165в корзину Капсульный гардероб составляется совершенно иначе и выполняет иные функции. Во-первых, его планируют исходя из вашего образа жизни, потому что крайне важно, офисный вы работник или активная студентка-спортсменка. Цветовая гамма также выбирается в соответствии с вашими предпочтениями, в то время как базовый гардероб включает в себя только нейтрально-универсальную палитру.

Жакеты

Жакет приталенного силуэтаЭтот короткий приталенный жакет понравится всем! Пуристский крой с немного укороченными рукавами и застежкой на крючки и петли позволяет в полной мере оценить великолепный материал.165в корзину Жакет приталенного силуэтаЖенственно и в то же время респектабельно: подчеркнуто приталенный крой жакета из ткани «в елочку» дополнительно акцентирован завязывающимся поясом. 165в корзину Жакет из натуральной замшиБлагодаря экстрамягкой замше нейтрального цвета байкерский жакет с отстроченными налокотниками и такой же планкой внизу спинки приобретает благородные черты. 165в корзину Жакет в стиле ШанельПокрой — классический, окружение — casual: короткий жакет на молнии, отделанный по всем краям самодельной бахромой, смотрится просто потрясающе в компании с «рваными» джинсами. 165в корзину Безусловно, в капсульном гардеробе может легко оказаться вещь из базового, если вы того захотите, но если вы придерживаетесь экстравагантного стиля в целом, ваша персональная капсульная коллекция вполне оправданно будет далека от безликой базовости.

Брюки/юбки

Брюки в стиле Марлен ДитрихБлагодаря широкому поясу брюки а-ля Марлен Дитрих сидят на фигуре безупречно. Вместе с коротким пальто они составляют ультрамодный ансамбль в стиле 90-х.165в корзину Брюки облегающего крояЭтот стиль, так полюбившийся юной Бардо, по-прежнему актуален. Черные брюки из эластичного сатина, обтягивающие стройную фигуру, благодаря своей длине 7/8 идеальны для невысоких девушек.165в корзину Юбка-карандашДополните жакет подходящей юбкой-карандаш с высокой талией, и в вашем гардеробе появится бесподобный костюм! Необходимую свободу движений обеспечит шлица Диора.165в корзину Юбка с диагональными рельефными швамиРасположенные наискосок клапаны и металлические пуговицы делают нашу мини-юбку очень привлекательной. Вместе с коротким жакетом в стиле Шанель юбка составит превосходный костюм без малейшего намека на старомодность.165в корзину

Зачем нужен капсульный гардероб?

Капсула состоит из ограниченного количества вещей — 20, 30, 40, конечная цифра зависит от вас, но сама идея в том, чтобы осознанно сделать это число минимальным. Имейте в виду, сюда входят топы, брюки, юбки, шорты, платья, верхняя одежда и обувь. Как правило, исключают аксессуары, украшения, спортивную и домашнюю одежду, белье.

Основная идея заключается в том, что все вещи капсулы легко и гармонично комбинируются между собой. Это значит, что вам не нужно лишний раз задумываться — вы можете буквально наугад достать из шкафа юбку, топ и блейзер и быть уверенной, что они сложатся в удачный комплект.

Некоторые составляют одну большую капсулу на все случаи жизни, другие же составляют три-четыре небольшие: к примеру, одну для работы, одну для повседневности и третью для выходов в свет.

Как составить капсульный гардероб?

1. Прежде всего, вам нужно определить доминирующие сферы вашей жизни — к примеру, большую часть времени вы проводите на работе, еще одну значительную часть с семьей и еще относительно немного уделяете походам с друзьями в кафе и в театр. В вашем капсульном гардеробе приоритеты должны быть расставлены соответствующим образом. Или же вы можете сделать несколько капсул, на каждую сферу по одной.

Комплект: Топ с вытачками у горловины + Юбка с рельефными швами + Жакет приталенного силуэта

2. Далее вам предстоит определиться с цветовой гаммой. Как правило, в капсульных гардеробах базовые нейтральные оттенки гармонично соседствуют с акцентными, то есть более яркими, которые вы выбираете на свой вкус.

Комплект: Жакет приталенного силуэта + Блузка с баской + Брюки облегающего кроя

3. Как следует изучите правила подбора одежды для своего типа фигуры. Если у вас есть зоны, которые вы собираетесь корректировать с помощью одежды, в вашем капсульном гардеробе не должно быть вещей, противоречащих этой задаче.

Комплект: Топ с вытачками у горловины + Брюки в стиле Марлен Дитрих + Жакет приталенного силуэта

4. Решите, сколько всего предметов будет в вашей капсуле: исходите из своих ощущений — если вы понимаете, что для комфорта вам нужно 10 «низов» и 15 «верхов», 5 платьев плюс 7 пар обуви и 4 варианта верхней одежды, значит в вашей капсуле будет 41 предмет. Получится меньше — прекрасно, в этом и цель!

Комплект: Блузка-рубашка + Брюки облегающего кроя + Жакет в стиле Шанель

5. Проведите ревизию имеющихся вещей и отберите те, которые собираетесь оставить.

Комплект: Блузка прямого силуэта + Юбка-карандаш + Жакет из замши

6. Определите, что именно, в каких тонах и из каких тканей вам нужно, сделайте список или даже эскизы — и только после этого садитесь за шитье или отправляйтесь в магазин.

В нашей статье представлено несколько возможных комплектов на основе всего лишь 12 вещей от Burda, но на самом деле капсульный гардероб представляет собой своего рода конструктор. Все, что вам нужно делать, это комбинировать и сочетать, дополняя подходящими аксессуарами, и, мы уверены, вы больше никогда не скажете сакраментальную фразу о том, что вам совершенно нечего надеть!