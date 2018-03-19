6 стильных ежедневников для правильного планирования

Вести ежедневник — полезная привычка, а выбирать его — эстетическое удовольствие. Тематические, стилизованные, они могут выглядеть совершенно по-разному: от делового планнера до творческого альбома. Оригинальные ежедневники и книги на любую тематику ты найдешь в интернет-магазине book24. Это официальный магазин ведущих книжных издательств: ЭКСМО, АСТ, Манн, Иванов и Фербер, Вентана-Граф и Дрофа. Мы подобрали в нем несколько красивых и функциональных ежедневников, которые вызывают острый приступ вдохновения.

1. Ежедневник для красивого планирования

Красота, любовь и стильный ежедневник — все, что нужно для покорения мира в режиме нон-стоп. Бьюти-эксперт и визажист Елена Крыгина создала яркий удобный блокнот в мягкой обложке специально для молодых девушек с безумным ритмом жизни — то есть для нас с тобой. Ежедневник недатированный, со списком дел на каждом развороте и резинкой для фиксации страниц. Кроме того, в нем более 400 модных стикеров в стиле поп-арт, которые разнообразят твои заметки.

Преимущества: мягкая обложка, самоклеющиеся стикеры, резинка для фиксации страниц.

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2. Блокнот «Женщины изменившие мир»

Изящный блокнот в твердом переплете из экокожи из серии «Они изменили мир» наполнен вдохновляющими примерами. Женщины с невероятной судьбой, писательницы, политики, ученые — твой повод каждый день гордиться тем, что ты девушка. На страницах блокнота ты найдешь интересные цитаты и отрывки речей величайших представительниц своего времени. Пища для размышлений и место, где можно ими поделиться, — в одной книжке.

Преимущества: прочная обложка из экокожи, стильное оформление, цитаты знаменитых женщин на страницах.

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3. Блокнот-планер

Компактный планер Flamingo в мягкой обложке с очень нежным дизайном. На развороте есть обзор всего месяца, а страницы расчерчены крупной сеткой. Кроме того, в блокноте есть место не только для списка дел, но и для других полезных записей. Удобный ежедневник для простого и наглядного планирования дел. Он избавит от необходимости держать в голове массу мелких повседневных деталей и от постоянного ощущения, что ты что-то забыла.

Преимущества: удобный формат, обзор всего месяца на развороте, разные варианты оформления обложек.

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4. Книга «Идеальные брови самостоятельно»

Правильно смоделированные брови могут заменить полноценный макияж, поэтому девушки активно занялись подбором формы, цвета и длины. Как сделать взгляд выразительным, увеличить рост бровей, какую косметику и инструменты выбрать для ухода — все это есть в бьюти-ежедневнике «Идеальные брови самостоятельно». Советы профессионалов и пошаговые инструкции помогут тебе создать свои аккуратные стильные брови и уберегут от непрофессионального мастера. В книге много иллюстраций, а также есть место для собственных заметок.

Преимущества: яркое оформление, пошаговые инструкции с фотографиями и иллюстрациями, секреты от профессионалов.

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5. Альбом для раскрашивания

Сегодня уже никто не воспринимает раскраски как детское развлечение. Для уставших от компьютера и постоянного стресса городских жителей занятие творчеством стало самым эффективным способом разгрузиться. Для увлеченных красотой и стилем девушек известный иллюстратор французской модной индустрии Клеман Дезелюс создал альбом с иллюстрациями для раскрашивания «Парижский шик». С ним ты узнаешь секреты образов лучших парижских красавиц — Катрин Денев , Шарлоты Генсбург, Леа Сейду и других известных див. В альбоме можно создавать свои модные принты или раскрашивать уже готовые, придумать палитру легендарных сумок Birkin или лимитированную коллекцию лаков Chanel . Ты не только отвлечешься от суеты, но и вдохновишься идеями для своего образа.

Преимущества: мягкая обложка, 150 иллюстраций для вдохновения.

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6. Бьюти-дневник

Книга красоты от популярного блогера, дизайнера и создателя собственного магазина модной одежды Elena864 содержит 200 лайфхаков по уходу за собой. Здесь есть советы по выбору косметики, макияжу на каждый сезон, место для создания и визуализации списков покупок и целей, яркие иллюстрации. Этот ежедневник ты точно сохранишь даже после того, как он закончится. Еще одна особенность книги — QR код в каждой части, отсканировав который ты найдешь видео с бьюти-советами от Elena864.

Преимущества: деление на сезоны, яркие иллюстрации, страницы для визуализации, QR код на видео с бьюти-советами.

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