Худшие звездные образы недели: девочка-переросток, женщина-попугай и уставшая домохозяйка

Кэти Перри

Певица никогда не стеснялась выражать свою индивидуальность. На этот раз она, видимо, собиралась предстать перед нами в образе женщины-кошки, но из-за алой помады и легинсов с черепашьим принтом преобразилась в женщину-попугая.

Мы обожаем юмористические скетчи актрисы, но этот модный образ прилежной (но явно уставшей) домохозяйки нас удивил. Куда подевались самоирония и мальчишеский стиль? Или мы что-то не поняли? В общем, дорогая Ира, подари врагу «теткину» юбку и школьный свитер как можно скорее!

Актриса выбрала платье-салат, в котором можно насчитать сразу семь трендов: платье-рубашка, пастельный оттенок, принт горох, прозрачная юбка, драпировка, воланы и вырезы. Похоже, Эмили решила идти ва-банк — вдруг какая-то из деталей выстрелит. Помогло: теперь Блант во всех модных антирейтингах мира.

Тайра Бэнкс

Знаменитости обожают надевать все лучшее сразу, не задумываясь о последствиях. Еще один пример сложносочиненного наряда продемонстрировала модель Тайра Бэнкс. На чем заострить внимание: на длинном платье из змеиной кожи (в котором явно неудобно передвигаться), на босоножках с жемчужинами, на массивном колье или на объемной прическе?

Чем могла руководствоваться актриса, надевая это платье-обманку? Кто-то сказал ей, что это красиво? Или на правой ноге у нее здоровенный синяк? Или она не так поняла моду на асимметричные наряды? У нас вариантов больше нет.

За день до события актриса явно была не в спа, судя по растрепанному виду. Впрочем, наряд подобран с такой же небрежностью: детское платьице и черные босоножки с инкрустацией делают из Дакоты девочку-переростка, которая впервые встала на каблуки. Больше о провалах звезд:

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