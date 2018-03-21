«Девочке-то все это зачем?»: Бейонсе украсила голову дочери золотым париком

Мировая звезда певица Бейонсе блеснула в прямом смысле этого слова на гала-ужине, появившись на мероприятии в футуристическом золотом платье и украшениях в египетском стиле. К образу своей дочери звездная мама подошла с неменьшим размахом и украсила ее голову золотым париком Клеопатры.

Популярная во всем мире певица и звездная мама Бейонсе посетила ежегодный традиционный гала-ужин своей матери Wearable Art Gala. На мероприятии звезда появилась в сопровождении супруга и старшей дочери, и с первых секунд стало очевидно, что для столь важного события артистка нарядилась в безусловно запоминающийся наряд, самим своим появлением затмив всех присутствующих. Прозрачное платье с шикарным шлейфом блистало золотом, крупные золотые серьги подчеркивали зону декольте, а в довершение на удивление скромная диадема украшала ее голову.

Впрочем, по всей видимости, право на непревзойдённое украшение головы Бейонсе отдала своей шестилетней дочери Блю Айви Картер , которая была наряжена с неменьшим шиком. Девочка предстала перед прессой в очень пышном платье золотого цвета, чья волнистая юбка напоминала новогоднюю мишуру, а голову юной знаменитости украшал золотой парик под стать царице Египта Клеопатре.

И если к вычурным нарядам мировой знаменитости публика уже привыкла, то парик для девочки вызвал неоднозначную реакцию поклонников, которых смутило обилие блеска и золота на звездной семье. «Клеопатра в гробнице перевернулась… А что за набор крючков на лбу?» «Они себе любимым на родине памятники в золоте еще не поставили?» «Надеюсь золото на парике настоящее, а то бессмысленно тогда все» «Выглядит она как зарвавшаяся звездулька, ещё и ребенка втягивает в это» «Понятно, что золото, короны, перья стали для Бейонсе униформой, но девочке-то все это зачем?» «А вживую парик ребенка, наверное, совсем кошмарно смотрится!»