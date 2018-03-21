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«Девочке-то все это зачем?»: Бейонсе украсила голову дочери золотым париком
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«Девочке-то все это зачем?»: Бейонсе украсила голову дочери золотым париком 

Eva.ru 21 марта 2018
Фото: Eva.ru
Мировая звезда певица Бейонсе блеснула в прямом смысле этого слова на гала-ужине, появившись на мероприятии в футуристическом золотом платье и украшениях в египетском стиле. К образу своей дочери звездная мама подошла с неменьшим размахом и украсила ее голову золотым париком Клеопатры.
Популярная во всем мире певица и звездная мама Бейонсе посетила ежегодный традиционный гала-ужин своей матери Wearable Art Gala. На мероприятии звезда появилась в сопровождении супруга и старшей дочери, и с первых секунд стало очевидно, что для столь важного события артистка нарядилась в безусловно запоминающийся наряд, самим своим появлением затмив всех присутствующих. Прозрачное платье с шикарным шлейфом блистало золотом, крупные золотые серьги подчеркивали зону декольте, а в довершение на удивление скромная диадема украшала ее голову.
Впрочем, по всей видимости, право на непревзойдённое украшение головы Бейонсе отдала своей шестилетней дочери Блю Айви Картер, которая была наряжена с неменьшим шиком. Девочка предстала перед прессой в очень пышном платье золотого цвета, чья волнистая юбка напоминала новогоднюю мишуру, а голову юной знаменитости украшал золотой парик под стать царице Египта Клеопатре.
И если к вычурным нарядам мировой знаменитости публика уже привыкла, то парик для девочки вызвал неоднозначную реакцию поклонников, которых смутило обилие блеска и золота на звездной семье. «Клеопатра в гробнице перевернулась… А что за набор крючков на лбу?» «Они себе любимым на родине памятники в золоте еще не поставили?» «Надеюсь золото на парике настоящее, а то бессмысленно тогда все» «Выглядит она как зарвавшаяся звездулька, ещё и ребенка втягивает в это» «Понятно, что золото, короны, перья стали для Бейонсе униформой, но девочке-то все это зачем?» «А вживую парик ребенка, наверное, совсем кошмарно смотрится!»
Очевидно, что звездное семейство мелочиться не любит, к примеру, новорожденной дочери Ким Кардашьян Бейонсе подарила бриллиантовый браслет. Главное, что семья может себе это позволить, поскольку певица не бедствует, а ее супруг, знаменитый рэпер Джей Зи, и вовсе стал самым богатым хип-хоп исполнителем текущего года.
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