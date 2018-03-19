Образ дня: 64-летняя мама Бейонсе в обтягивающем платье с золотыми крыльями 

На гала-вечер Wearable Art Gala, который прошел в центре WACO в Лос-Анджелесе, Тина Ноулз пришла в не скрывающем ее подтянутую фигуру платье, украшенном золотыми крыльями. Ее супруг Ричард Лоусон выбрал традиционный африканский пиджак. — подписала фото в Instagram Тина, намекая на Ваканду — вымышленную страну, в которой разворачивается действие супергеройского фильма «Черная пантера». По всему миру в поддержку первого африканского фильма по комиксам Marvel выходцы из Африки надевали на премьеры картины национальные костюмы, которыми вдохновлен и образ Тины Ноулз. А ты бы надела такое платье? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram