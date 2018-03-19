Ещё
Розовая шапка и деним: как выглядит худший наряд Кэти Холмс
Далее:
Читайте также:
Ещё

Розовая шапка и деним: как выглядит худший наряд Кэти Холмс 

WDay.ru 11 часов назад
Фото: WDay.ru
Актриса явно перестаралась с маскировкой: на улицах Нью-Йорка ее легко можно было принять на бездомную или городскую сумасшедшую.
Кэти Холмс никогда не отличалась безупречным вкусом: и на ковровой дорожке, и в повседневной жизни она не раз становилась жертвой критики фэшн-экспертов. Не стало исключением и ее последнее появление на публике.
На днях звезда была замечена во время прогулки по Нью-Йорку. Ее было просто не узнать! Джинсовое пальто, надетое, похоже, на голое тело, широкие брюки из денима и нелепая розовая шапочка с помпоном, которая куда более гармонично смотрелась бы на ее дочке Сури, — внешний вид Кэти сложно было назвать идеальным. Актриса дополнила образ темно-бордовой сумкой и парой белоснежных кроссовок. Возможно, Холмс просто хотела подшутить, надев столько несочетающихся друг с другом вещей, а может, ей захотелось спрятаться от вездесущих папарацци — в любом случае комплект получился настолько ужасным, что мог с легкостью возглавить список худших за всю карьеру звезды.
Между тем с нарядами Холмс действительно не везет. Ей не удается выглядеть стильно, что бы она ни надела. Даже на премии «Грэмми-2018» ее платье было признано худшим!
Роскошно! Актриса с пышной грудью надела «голое» платье
Лядова, Бондарчук и другие звезды на вечеринке Coach
Читайте также:
Модель plus size показала, как должно выглядеть секси-бикини
Фэшн-кошмар: шесть девушек пришли на свадьбу в одинаковых платьях
Опозорилась: с Айрленд Болдуин на вечеринке слетело платье
Лядова, Бондарчук и другие звезды на вечеринке Coach
WDay.ru: последние новости
Опозорилась: с Айрленд Болдуин на вечеринке слетело платье Девочка-пай: 10 самых скромных платьев Бузовой Кардашьян в платье невесты и еще 12 звезд на голливудской
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова показала округлившийся живот3
Анджелина Джоли выходит замуж за миллионера25
Онлайн-покупки: ожидание и реальность97
Мастер йоги весом 100 кг взорвала Сеть9
Почему детей стоит рожать после 30 лет9
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
03:45
Пугачева снова всех удивила
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение