Розовая шапка и деним: как выглядит худший наряд Кэти Холмс

Актриса явно перестаралась с маскировкой: на улицах Нью-Йорка ее легко можно было принять на бездомную или городскую сумасшедшую.

Кэти Холмс никогда не отличалась безупречным вкусом: и на ковровой дорожке, и в повседневной жизни она не раз становилась жертвой критики фэшн-экспертов. Не стало исключением и ее последнее появление на публике.

На днях звезда была замечена во время прогулки по Нью-Йорку. Ее было просто не узнать! Джинсовое пальто, надетое, похоже, на голое тело, широкие брюки из денима и нелепая розовая шапочка с помпоном, которая куда более гармонично смотрелась бы на ее дочке Сури, — внешний вид Кэти сложно было назвать идеальным. Актриса дополнила образ темно-бордовой сумкой и парой белоснежных кроссовок. Возможно, Холмс просто хотела подшутить, надев столько несочетающихся друг с другом вещей, а может, ей захотелось спрятаться от вездесущих папарацци — в любом случае комплект получился настолько ужасным, что мог с легкостью возглавить список худших за всю карьеру звезды.

Между тем с нарядами Холмс действительно не везет. Ей не удается выглядеть стильно, что бы она ни надела. Даже на премии «Грэмми-2018» ее платье было признано худшим!

Роскошно! Актриса с пышной грудью надела «голое» платье

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