21 марта стартует акция «Поможем подготовиться к школьному балу!»

В рамках Недели моды в Москве с 21 по 25 марта в столице пройдет акция по сбору одежды на выпускной бал для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

У стенда департамента труда и социальной защиты населения столицы в Гостином дворе будет проводиться сбор вещей. Позднее, с 26 марта по 30 апреля, принести одежду, обувь и аксессуары, подходящие к выпускному празднику, все желающие смогут Центр поддержки семьи и детства «Красносельский» в Скорняжном пер.

«Все собранные вещи будут переданы московским выпускникам из многодетных и малообеспеченных семей, сиротам и детям, находящихся на попечении. Подобрать наряд, сделать прическу или макияж, создать яркий образ для выпускного бала школьникам помогут профессиональные стилисты», — говорится в сообщении департамента.

В показе School Fashion Look-2018 образы для выпуского вечера представят российские дизайнеры Алина Асси, Кристина Минниханова, Джемал Махмудов, Кристина Бережнева, Юлия Коростылева и Алена Терентьева (бренд THEY SAY), а также дизайнеры бренда FUNNY SUNNY и студенты Технологического колледжа № 24.