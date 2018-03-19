Mercedes-Benz Fashion Week Russia: главные тренды нового сезона

Очередной сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia подошел к концу. Теперь осталось подвести итоги и понять, что ждать на улицах следующей осенью (чтобы потом не сильно удивляться).

Сложносочиненные платья у Yasya Minochkina

Дизайнер Яся Миночкина как обычно показала ювелирно расшитые узорами платья из деликатейших материалов. И хотя такие вещи даже по особому случаю жалко надевать, их легко представить и в повседневности в дуэте с вашими любимыми кроссовками.

Буйство красок у Alexander Rogov

Александр Рогов убежден: создать яркий образ на скорую руку невозможно. Поэтому стилист решил облегчить задачу нам, а заодно и самому себе, смиксовав в новой линейке все известные кричащие цвета.

Мультиматериалы у Atelier B by Gala

Стилист и дизайнер Гала Борзова на полную задействовала в коллекции новомодный винил. Прозрачные резиновые аксессуары и вставки с ее подачи прекрасно сработались с денимом и даже твидом.

Ультрафиолетовый у Bella Potemkina

Белла Потемкина слишком близко к сердцу приняла прогнозы института Pantone и окрасила в главный цвет года больше половины силуэтов осенней коллекции. Но кроме ультрафиолетовых вещей разной масти в ассортименте очень кстати появились сапоги-чулки, которые модники уже много сезонов не перестают любить.

Трибьют-вещи у Rebel School

Дизайнеры Rebel School ударили по нашей ностальгии, затронули в коллекции легендарных (и местами спорных личностей): одним разом вспомнили Юрия Гагарина Эми Вайнхаус и даже Владимира Ленина. Компания получилась, конечно, странная, зато вещи буквально на любой вкус.

Всё, что хотят модницы у Morkovka

В новой линейке бренда Morkovka сложно найти вещь, которая не понравилась бы уличным модницам. Здесь и костюмы с лампасами, и салатовые ветровки, и пояса с тестовыми принтами, и милый морковный принт. В общем, к новому сезону ребята подготовились со всей ответственностью.

Вещи для завышенной самооценки у Sensus Couture

Sensus Couture как-будто создали линейку для коллекционеров футболок с размашистыми надписями Princess и Queen. Правда, принты ребята заготовили более актуальные. Согласитесь, наборы букв Idol и ExGoddes выглядят куда свежее.

Нетонкие намеки у Ромы Уварова

Дизайнер и бренд Рома Уваров адаптировал подсмотренные на мировых неделях моды тенденции под нашу страну: платья на бретелях и с цветочными рисунками здесь заняли места вещам с феминистическими кричалками, а толерантности Рома и вовсе не оставил ни единого шанса.

Главное фото: Березкин Виктор