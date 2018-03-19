«Лучший стиль»: Настасья Самбурская нравится людям в деловом образе

Актриса и телеведущая Настасья Самбурская очень много экспериментировала со стилем в последнее время. В совокупности с ее экстравагантным поведением ее образы лишь раздражали людей. Но в день выборов ей удалось угодить поклонникам.

Настасья опубликовала в Инстаграме снимки, на которых она предстала в деловом образе. Она надела жакет поверх футболки, а чтобы выйти на улицу, звезда выбрала нежное голубое пальто свободного кроя. Самбурская понимает, что в таком образе выглядит хорошо и написала: «Приятная деловая женщина».

Поклонники пришли в восторг от такого вида своей любимой знаменитости. «Ох Настасья. Тебе бы в Президенты. Ты лучшая» «Вот это она красивая» «Вот такая прям super-super-super! А вот те моменты, когда намерено делаешь из себя забияку, не очень» «Привела себя в порядок. А то…» «Лучший стиль, шикарная женщина»

Настасья любит эпатировать, выкладывая фотографии, на которых она в своих сумасшедших сценических образах, а в этот раз звезда показала, как элегантно выглядит с естественным макияжем и аккуратной укладкой. При этом Настасье написали, что в таком варианте короткая стрижка ей очень идет, равно как и образ в целом, она подчеркивает ее волевой характер.

А вот недавно она примерила элегантное вечернее платье. Утонченный наряд преобразил телезвезду, тем самым огорчив многих поклонников, поскольку лишил девушку индивидуальности.