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3 образа на новую рабочую неделю, когда хочется начать жизнь с чистого листа
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3 образа на новую рабочую неделю, когда хочется начать жизнь с чистого листа 

SNCmedia.ru 11 часов назад
Фото: SNCmedia.ru
Smart Casual
Рабочие будни никто не отменял, поэтому готовить гардероб для офиса тоже придется. Если строгого дресс-кода нет, то предлагаем найти самый красивый жакет и носить его с джинсами из темного денима. А сделать образ еще более особенным помогут ботильоны или сапоги с необычным каблуком и яркие аксессуары.
На каждый день
Удобство — ключ к продуктивному дню. Но можно этот комфорт превратить и в очень неплохой лук. Выбирайте широкие брюки в полоску по последним трендами и миксуйте классику со спортивными вещами. Джемпер и дутая куртка станут отличными спутниками этой недели.
Очень особенное
Если совсем нет сил ждать настоящую весну с плюсовой температурой, а вы уже давно готовы открыть сердце, душу ноги и руки солнцу, то выбирайте пастельные оттенки и светлые цвета. Мы собрали вот такой крутой наряд, в котором уже не терпится пойти погреться под ярким солнышком.
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