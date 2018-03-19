3 образа на новую рабочую неделю, когда хочется начать жизнь с чистого листа

Smart Casual

Рабочие будни никто не отменял, поэтому готовить гардероб для офиса тоже придется. Если строгого дресс-кода нет, то предлагаем найти самый красивый жакет и носить его с джинсами из темного денима. А сделать образ еще более особенным помогут ботильоны или сапоги с необычным каблуком и яркие аксессуары.

На каждый день

Удобство — ключ к продуктивному дню. Но можно этот комфорт превратить и в очень неплохой лук. Выбирайте широкие брюки в полоску по последним трендами и миксуйте классику со спортивными вещами. Джемпер и дутая куртка станут отличными спутниками этой недели.

Очень особенное

Если совсем нет сил ждать настоящую весну с плюсовой температурой, а вы уже давно готовы открыть сердце, душу ноги и руки солнцу, то выбирайте пастельные оттенки и светлые цвета. Мы собрали вот такой крутой наряд, в котором уже не терпится пойти погреться под ярким солнышком.