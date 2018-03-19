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Зеленый, злой, но не Халк?
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Зеленый, злой, но не Халк? 

Car-Mania 11 часов назад
Фото: Car-Mania
Определенно начинается сезон зеленого: День Святого Патрика, новый фильм о Мстителях, поток долларов, которые заработает это кино, весна, опять же… Ford тоже в тренде. Фирма выпускает особый зеленый Mustang. Со злющи, как сам Халк, мотором.
Новый яркий оттенок сильно контрастирует с другим знаменитым зеленым цветом Bullitt. Обычно Ford не красит «Станг» в столь яркие цвета. Да еще с черной полосой по центру. Но мы-то, на самом деле, не против. А сам производитель уверен, что яркий цвет поможет привлечь больше молодежи на сторону модели.
Приятно, что Ford не упоминает о дополнительных расходах за новый оттенок. Хотя, ближе к продажам это может измениться. В новом цвете Ford Mustang можно будет купить летом.
Источник: Ford
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