15 пар самых модных брюк на весну

Яркий цвет

На дворе весна, поэтому никакие отговорки в пользу черного цвета уже не принимаются. Мы вовсю начинаем переодеваться в более легкие наряды. Солнце сейчас такое яркое, что сослаться на депрессию уже не получится, тем более, что в магазинах есть столько крутых моделей, что черные джинсы не захочется носить еще очень долго.

Широкие штанины

Последний тренд в мире моды — брюки с высокой талией и широкими штанинами. Такие сделают ноги зрительно длиннее, а талию меньше. Мы в восторге от этого тренда, потому что эти брюки автоматически делают любой наряд очень стильным. Носим их с ботильонами и туфлями на каблуке, а также кроссовками и кедами.

Принт

Выбираем брюки с анималистичным принтом, цветочным узором или различными фигурами и рисунками. Их можно сочетать с однотонными футболкам и рубашками или попытаться соединить в одном луке сразу несколько принтов.