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15 пар самых модных брюк на весну
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15 пар самых модных брюк на весну 

SNCmedia.ru 9 часов назад
Яркий цвет
На дворе весна, поэтому никакие отговорки в пользу черного цвета уже не принимаются. Мы вовсю начинаем переодеваться в более легкие наряды. Солнце сейчас такое яркое, что сослаться на депрессию уже не получится, тем более, что в магазинах есть столько крутых моделей, что черные джинсы не захочется носить еще очень долго.
Широкие штанины
Последний тренд в мире моды — брюки с высокой талией и широкими штанинами. Такие сделают ноги зрительно длиннее, а талию меньше. Мы в восторге от этого тренда, потому что эти брюки автоматически делают любой наряд очень стильным. Носим их с ботильонами и туфлями на каблуке, а также кроссовками и кедами.
Принт
Выбираем брюки с анималистичным принтом, цветочным узором или различными фигурами и рисунками. Их можно сочетать с однотонными футболкам и рубашками или попытаться соединить в одном луке сразу несколько принтов.
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