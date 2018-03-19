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Новый месяц — новый принт! Хищные расцветки и нежные сочетания от российского бренда Varvara
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Новый месяц — новый принт! Хищные расцветки и нежные сочетания от российского бренда Varvara 

WMJ.ru 9 часов назад
Фото: WMJ.ru
«Каждый месяц наших покупателей ждет мини-коллекция, где принты будут представлены в двух или трех цветовых вариантах. Это позволит нам выпускать эксклюзивные рисунки, лимитированные коллекции, вступать в коллаборации с другими большими брендами, известными художниками и деятелями искусства», — говорит создатель и дизайнер Varvara Анастасия Макаркина. Программа уже вступила в силу в феврале, когда бренд запустил линию с рисунком «бенгальский тигр». Она соединяет черты русской культуры и экзотики, синий и горчичный цвета напоминают «зимним» людям о теплых июльских ночах и диких джунглях. Мартовский принт продолжит традиции коллекции «Ботаника», которая выпускается с 2015 года. Сейчас над ним работает художница из Словакии. Создатели обещают, что рисунок будет легким и нежным, как весна. В своих коллекциях Varvara стремится соединять культурное многообразие разных народов с русскими мотивами, переосмысливая современные тенденции fashion-индустрии. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст:Марина Токарева Фото:архивы пресс-служб, varvara-shop.ru
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