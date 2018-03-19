Ода феминизму и танцам: Вайнона Райдер в ролике H&M

Шведский бренд выпустил яркое и завораживающее видео в поддержку коллекции весна — лето 2018.

Феминизм — это не только громкие высказывания и марши протестов, это еще и любовь женщины к самой себе, ее независимость и уверенность в себе. Именно этот посыл можно увидеть в новом ролике, приуроченном к выходу весенне-летней коллекции бренда H&M.

«Было так восхитительно оказаться в Буэнос-Айресе для съемок рекламной кампании H&M, более того — в окружении таких замечательных и сильных женщин. Весь этот опыт был очень вдохновляющим», — рассказала о съемках Элизабет Олсен.

Вайнона Райдер, звезда сериала «Очень странные дела», также поделилась впечатлениями: «Мне нравится, как эта кампания по-своему воспевает женщину. Такой подход кажется очень свежим — современная культура сейчас так нуждается в этом. Это вовсе не только для того, чтобы нравиться мужчинам, а чтобы радовать себя и своих подруг».

Коллекция весна — лето H&M, как и ролик, воспевает женщину и ее красоту. В ней можно найти летящие платья, изящные блузы, широкие брюки и многое другое. Среди ключевых деталей — оборки, вышивка, асимметрия, а также черное-белая гамма с красными и голубыми деталями.

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