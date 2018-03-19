«В стиле 60-х»: Белла Хадид продемонстрировала новый образ

Знаменитая американская модель Белла Хадид на днях снова убедила своих поклонников в том, что ее чувство стиля поистине безупречно. Юная красавица с легкостью покорила благодарную публику в сети интернет новым ретро-образом.

21-летняя Белла Хадид входит в топ лучших моделей мира. Каждое новое появление девушки на публике вызывает неподдельный интерес у ее поклонников и представителей прессы, ведь ее чувство стиля поистине можно назвать непревзойденным. Белла может в равной мере удивлять и вдохновлять своими образами. Кто-то стремится подражать ей, кто-то ее критикует, а кто-то попросту завидует. Но одно несомненно — безразличие не проявляет никто.

Накануне в социальных сетях появились новые снимки юной модели, на которых она позирует перед камерой в элегантном образе. Папарацци сумели снять Беллу во время ее совместной прогулки с приятельницами, на скромном фоне которых она выглядела просто звездой фильма 60-х годов, по какой-то нелепой ошибке попавшей в современный мир.

На знаменитости был белоснежный комбинезон свободного кроя с широкими лацканами и ремнем. Изящную шею Хадид украшал бежевый платок с коричневым принтом, гармонирующий с длинными серьгами, состоящими из нескольких колец. Завершили образ белые высокие кроссовки и элегантная удлиненная сумка-клатч.

Поклонники знаменитой модели остались довольны ее выбором. «Вроде все светлое, но так ярко выглядит» «Она прям выделяется на фоне общей серости и привлекает взгляд» «Такая женственная. Очень нравится» «В стиле 60-х… Просто идеальный вкус у девушки» «Обувь бы другую, но в целом круто выглядит» К слову, помимо снимков, сделанных папарацци, Белла и сама опубликовала фото в своем новом образе в личном Инстаграм-аккаунте.