С чем носить юбку-карандаш, чтобы не выглядеть скучно?

Выбираем принты

В моде клетка, полоска и цветочные принты, которые делают образ очень романтичным. Геометричный рисунок подойдет на каждый день, а растительный узор — для свидания. Если выбор пал на юбку с рисунком, то сочетать ее лучше с однотонными верхом и обувью — это могут быть как балетки, так и туфли на высоком каблуке. Дополнить образ можно украшениями. Носим классику по-новому

Черную юбку-карандаш можно обыграть так, чтобы она перестала быть просто «темным низом». Сочетать ее можно с кедами и брутальной курткой-косухой. Разбавить образ лучше однотонным светлым топом. Его можно надеть как навыпуск, так и заправить. Добавляем брутальности

Ту же юбку-карандаш, черную или цветную, можно носить с тяжелыми ботинками. Брутальная обувь добавит образу стильности. А для верха прекрасно подойдет рубашка оверсайз. Кстати, юбка-карандаш подходит для фигуры любого типа. Главное — подобрать модель.

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Для офиса с дресс-кодом модницы в этом сезоне выбирают кожаную юбку актуальной длины ниже колена. Сочетать ее можно не только с классической белой рубашкой, но и со стильной джинсовой, заправленной внутрь. Свитер свободного кроя в сочетании с кожаной юбкой прекрасно подойдет, например, для похода в кино. Окунаемся в романтику

Кружевная юбка-карандаш может стать основой вечернего образа. Сочетают ее с укороченным топом из такого же кружева или из гладкой ткани. Длина верха может быть такой, чтобы была видна часть живота. Это добавит образу сексуальности. Еще один беспроигрышный вариант — комплект из кружевной юбки-карандаша и легкой шелковой блузы. Разнообразим крой

В этом сезоне актуальны юбки-карандаши необычного кроя. Например, с вырезом спереди или с запахом. Такая вещь становится главным акцентом. Чтобы не перегрузить образ, надевают ее с однотонной обувью и футболкой нейтральных цветов. Стильную юбку с запахом можно приобрести в модном доме Маши Горячевой. Модель заужена книзу и застегивается на две потайные кнопки, декорирована бантом на кокетке. Юбка с запахом «Элизабет» от Маши Горячевой, от 16 000 руб.

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Джинсовая юбка-карандаш, а также белая, красная, синяя, зеленая… Яркие вещи прекрасно подойдут для весны и лета. Сочетают их с блузами, футболками и рубашками с ярким принтом. Что касается обуви, здесь можно все. Главное — попасть в цвет! Юбка-карандаш идеально сочетается с блузками от VISÀVIS.

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Сочетаем юбку правильно:

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