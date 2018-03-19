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Стажировка в Париже, мастер-классы и новый кампейн: все призы проекта «Новые имена в моде-2018»
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Стажировка в Париже, мастер-классы и новый кампейн: все призы проекта «Новые имена в моде-2018» 

Собака 7 часов назад
Фото: Собака
Помимо показа на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге, 10 финалистов проекта «Новые имена в моде» традиционно получают призы от экспертного совета. Рассказываем, кому достались стажировки в модных домах, съемка новой рекламной кампании и поездка на учебу во Францию.
Институт Mod'Art St. Petersburg в лице эксперта Любови Булавкиной дарит стажировку в Париже Луизе Алханашвили (Alkhanashvili).
ЦВЗ «Манеж» во главе с экспертом конкурса Анной Яловой предоставит площадку для проведения выставки или мастер-класса бренду LIZURá.
Дизайнер Татьяна Парфенова приглашает на двухнедельную стажировку «Ваню Борисовну».
Бренд-директор модного дома Kisselenko Ирина Селюта дарит двухнедельную стажировку Роману Уварову.
Также Рома Уваров получает стажировку у дизайнера Сергея Бондарева.
Дизайнер Татьяна Котегова выбрала для двухнедельной стажировки бренд «Икона стиля».
Театральный художник и преподаватель моды Владимир Бухинник приглашает на стажировку в рамках образовательной программы Fresh Fashion Влада Мартыненко (Martynenkov).
Дизайнер Юра Питенин (Saint-Tokyo) даст мастер-класс Ольге Матюхиной (Volshebova).
Дизайнер Илья Бостон (Dress Up Hero) приглашает на мастер-класс дизайнеров марки LIZURá.
Дизайнер Александра Степанова (Amplituda Design) сделает модно-танцевальную коллаборацию с Романом Шаруком.
Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нелли Недре дарит двухнедельную стажировку и разработку одной вещи Алине Есениной.
Фэшн-фотограф Антон Рудзат сделает съемку бренду 404 NOT FOUND.
Коллекции победителей также появятся в новом номере журнала «Собака.ru», а мы будем поддерживать их творчество публикациями.
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