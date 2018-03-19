Стажировка в Париже, мастер-классы и новый кампейн: все призы проекта «Новые имена в моде-2018»

Помимо показа на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге, 10 финалистов проекта «Новые имена в моде» традиционно получают призы от экспертного совета. Рассказываем, кому достались стажировки в модных домах, съемка новой рекламной кампании и поездка на учебу во Францию.

Институт Mod'Art St. Petersburg в лице эксперта Любови Булавкиной дарит стажировку в Париже Луизе Алханашвили (Alkhanashvili).

ЦВЗ «Манеж» во главе с экспертом конкурса Анной Яловой предоставит площадку для проведения выставки или мастер-класса бренду LIZURá.

Дизайнер Татьяна Парфенова приглашает на двухнедельную стажировку «Ваню Борисовну».

Бренд-директор модного дома Kisselenko Ирина Селюта дарит двухнедельную стажировку Роману Уварову.

Также Рома Уваров получает стажировку у дизайнера Сергея Бондарева

Дизайнер Татьяна Котегова выбрала для двухнедельной стажировки бренд «Икона стиля».

Театральный художник и преподаватель моды Владимир Бухинник приглашает на стажировку в рамках образовательной программы Fresh Fashion Влада Мартыненко (Martynenkov).

Дизайнер Юра Питенин (Saint-Tokyo) даст мастер-класс Ольге Матюхиной (Volshebova).

Дизайнер Илья Бостон (Dress Up Hero) приглашает на мастер-класс дизайнеров марки LIZURá.

Дизайнер Александра Степанова (Amplituda Design) сделает модно-танцевальную коллаборацию с Романом Шаруком.

Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Нелли Недре дарит двухнедельную стажировку и разработку одной вещи Алине Есениной.

Фэшн-фотограф Антон Рудзат сделает съемку бренду 404 NOT FOUND.

Коллекции победителей также появятся в новом номере журнала «Собака.ru», а мы будем поддерживать их творчество публикациями.