Флористика и еще 8 главных трендов маникюра весны-2018

На дворе март, и это значит, что пора сменить зимний маникюр на весенний. Тем более что дизайн выбрать будет из чего. Смотрим и вдохновляемся модными идеями.

Звериный принт

Moschino, весна-лето 2018

Ногти с раскрасом под зебру, леопарда, тигра, лесную кошку этой весной будут заново набирать обороты популярности. Кстати, про расцветку рептилий тоже забывать не стоит: змеи, ящерицы, крокодилы тоже будут «играть» на ногтях. Причем придерживаться природных оттенков звериного раскраса не придется: берите за основу лишь узор, а цвета выбирайте по своему усмотрению. Вы можете даже сделать маникюр в красно-черной гамме, а узор быть пятнистым, как у леопарда, или полосатым, как у зебры. Смотреться будет модно и необычно.

Флористика

Ryan Lo, весна-лето 2018

Весной как никогда хочется цветов, вот и маникюр без них никак не обойдется. Различные бутончики, веточки, листики, букеты, ягоды, фрукты, овощи — все это будет уместно в весеннем маникюре. Украшение даже одного ногтя флористическими мотивами привнесет в образ романтичности.

«Бабушкино платье»

Вспомните цветастенькие платьица из бабушкиного сундука, которые носили во время Великой Отечественной войны и которые вновь вернулись в моду. Так вот, подобные узоры будут уместными на ногтях, только не на всех, а на нескольких, — смело требуйте от мастера расцветку винтажного платья.

Геометрические мотивы

Tibi, весна-лето 2018

Геометрия и минимализм — беспроигрышный вариант для маникюра в любом сезоне. Геометрические фигуры, четкие линии, углы, полоски — все это будет стильно смотреться на ногтях любой длины и в любой цветовой гамме. Кстати, особое внимание рекомендуем уделить обычным черным полоскам на прозрачном или нюдовом покрытии — это становится классикой наряду с обычным френчем и всегда выглядит уместно. Обратите внимание на необычное использование линий — обводку контура ногтевой пластины. Здесь не имеет значения ни цвет, ни ровность выполнения окантовки — в любом случае нейл-арт будет выглядеть классно.

Надписи на ногтях

Helmut Lang, весна-лето 2018

Тренд, который обещает надолго обосноваться в маникюрных рядах. Что это будут за надписи, совсем не важно. Это может быть слово на одном ногте или целое предложение, которое не поймешь, пока не сложишь пальцы вместе. Слова могут быть как связанными, так и не связанными между собой. Клички животных, девичья фамилия матери, девиз, слоган из рекламы, ваше имя, название бренда, прилагательное, глагол, личная характеристика, название компании, где вы работаете, — все это можно выразить на ногтях. И пусть все вокруг гадают, что это значит! Кстати, хештеги тоже можно писать на ногтевых пластинах.

Стиль negative spaсe

House of Holland, весна-лето 2018

«Негативное пространство» — вот к чему нужно стремиться весной 2018 года! Что это значит? Просто какая-то часть ногтя останется без лака, и чаще это основание ногтя. Да-да, то, что раньше считалось признаком неухоженности и небрежности, теперь в тренде. Особенно этот вариант маникюра порадует тех из нас, у кого просто нет времени часто посещать мастера и радовать себя «новыми» ноготками. Оставив неокрашенное основание, можно месяц, а то и полтора наслаждаться своим маникюром и не переживать, что подумают окружающие. Но не думайте, не закрашивать можно не только основание ногтя, но и любую его часть, в том числе выводя узоры с помощью тех участков, что не покрыты лаком.

Блестки, стразы, глиттер

Naeem Khan, весна-лето 2018

Нет, россыпь стразов, крупных камней и обилие блесток в маникюре использовать не рекомендуется, но вот несколько мерцающих элементов на паре ногтей вполне себе может быть. Это будет выглядеть аккуратно, неброско, уместно под любой образ. Особенно красиво смотрятся блестки с геометрическим принтом, а стразы — с цветами.

Омбре

Tom Ford, весна-лето 2018

С волос эффект омбре перекочевал на ногти, и выглядит он впечатляюще. Градиент может быть геометрическим, вертикальным, горизонтальным, на кончике или с середины ногтя. Цветовая гамма может быть любой — от пастельной до насыщенной палитры. С сочетанием цветов тоже можно будет поиграть, ведь color block еще никто не отменял.

Французский маникюр

Sachin & Babi, весна-лето 2018

Тут и говорить нечего — беспрекословная классика, которая никогда не выйдет из моды и подходит абсолютно под любой стиль, образ, длину ногтей. Этой весной, кстати, помимо классического френча, можно попробовать цветной и после решить, что вам больше подходит.

Цвета

Jeremy Scott, весна-лето 2018

В зависимости от ваших предпочтений вы можете выбрать как яркие, так и пастельные оттенки. Особенно модными для маникюра дизайнеры считают этой весной красный, оранжевый, синий, черный, желтый, розовый, зеленый цвета, а также все пудровые оттенки и нежный небесно-голубой цвет. О металлических цветах и неоновых оттенках тоже не забыли, поэтому они также присутствуют в весеннем маникюре.

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