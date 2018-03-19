Топ-10 самых красивых рекламных кампаний сезона

Порция вдохновения на всю рабочую неделю от лучших рекламных кампаний сезона весна-лето 2018.

Gucci

Во главе с Алессандро Микеле бренд испытывает небывалый подъем. В новой рекламной кампании вместо снимков Gucci представил иллюстрации Игнасио Монреаля по мотивам «Сада земных наслаждений» Босха. Кампания называется Gucci Hallucination («Галлюцинация Gucci»).

Fenty х Puma

Показ коллекции весна-лето 2018 Fenty х Puma произвел фурор на Неделе моды в Нью-Йорке. А фотосессия в пустыне с Рианной (30), Слик Вудс (21), Селеной Форрест (18), Ясмин Вейналдум в ярких костюмах и летающими мотоциклами на заднем плане, закрепила этот успех. Так вот как выглядит настоящий оазис!

Calvin Klein 205W39NYCВ

Главная задумка фотосессии — напомнить об американских корнях бренда. В проекте приняли участие более 20 моделей.

Берлинскому бренду всего 2 года, но его популярность растет с каждым месяцем. Новая рекламная кампания называется Europe Endless: все просто и лаконично. А моделями стали иммигранты из разных стран. С креативом у создателей бренда все хорошо.

Loewe

Креативный директор бренда Джонатан Андерсон (26) всегда мечтал поработать с фотографом Стивеном Мейзелом (63). Объединившись, творческий дуэт создал серию портретов «Фрукты». В главной роли топ-модель Виктория Черетти (19). Получилось очень аппетитно!

Balenсiaga

В новой рекламной кампании модели спасаются от папарацци. Они прячут лицо за сумками, закрываются руками, а фотографов разгоняют секьюрити. Место действия: улицы Парижа. Получилось очень реалистично, особенно учитывая, что в качестве фотографов работали настоящие папарацци.

Raf Simons

Еще одна коллаборация Рафа Симонса (50) с фотографом Вилли Вандерперре. Атмосфера съемки переносит в нью-йоркский квартал Чайна-таун, где год назад проходил показ дизайнера. Для самых внимательных: тут множество отсылок к текстам групп Joy Divison и New order (подсказка: присмотрись к фонарям, на них написаны названия групп).

Celine

Юрген Теллер (54) — настоящий гений. Лаконично, со вкусом, а главное, естественно — все модели без макияжа. Кстати, это последняя работа дизайнера Фиби Файло (45) для парижского бренда. Напомним, в декабре дизайнер объявила о своем уходе из модного Дома. Новым креативным директором стал Эди Слиман (49).

Burberry

Для съемок на улицах северного Лондона фотограф Юрген Теллер пригласил топ-модель с нестандартной внешностью Адвоа Абоа (25), а также всех ее родственников и друзей. Получилось что-то вроде снимков из семейного архива.

Missoni

Кендалл Дженнер (22) представила новую коллекцию Missoni. Съемки проходили в заповеднике штата в Нью-Мексико: белый песок прекрасно контрастирует с пестрыми шлейфами и платками. Сказочно!

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