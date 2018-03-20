Пространства красоты: новые бьюти-точки Москвы

Вас ждет M. A. C и волшебник Долгожданное открытие обновленного корнера марки профессиональной декоративной косметики M. A. C в московском ЦУМе наконец-то свершилось. Теперь это пространство красоты гордо (и на весомых основаниях) именуется Fashion Centric. Новый дизайн, действительно, отсылает к атмосфере бэкстейджей модных показов. Чёрный глянец, зеркальные поверхности, диджитал экран, зеркало для селфи и, конечно же, макияжные станции для индивидуальных сессий с визажистами марки. Плюс — очень качественное, профессиональное освещение — пока ещё редкость в бьюти-корнерах столицы. До 21 марта оформление корнера выдержано в стиле бразильского карнавала. В качестве бонуса, первые посетители магазина смогут принять участие в мастер-классах по боди-арту, послушать диджейские сеты и с головой погрузиться в праздничную атмосферу. Зачем прийти в М. А. С Fashion Centric: На торжественном открытии международный директор по макияжу М. А. С Бальтазар Гонсалес Пинель провел мастер-класс по трендовому макияжу. Его моделью стала Мисс Россия 2017, Полина Попова

Бальтазар Гонсалес Пинель, Международный директор по макияжу М. А. С, и Полина Попова, Мисс Россия-2017

Если вам понравился результат работы волшебника и мага макияжа M. A. C Бальтазара, в обновлённом бутике марки вы найдёте все необходимые инструменты и средства декоративной косметики, чтобы повторить его версию мэйкапа в трендах весна-лето 2018. Впрочем, яркая косметика для экспериментов с неожиданными цветами и формами тут тоже есть. Стать Peng-версией себя Peng — так говорят о впечатляющих и эффектных вещах и событиях. И так команда Authentica Club назвала новое стильно оформленное пространство красоты, которое работает исключительно в формате экспресс-процедур. В арсенале peng-мастеров маникюра и педикюра, бровистов и визажистов уютного клуба красоты косметика Aveda, Christina Fitzgerald, Definition Brows и Smith & Cult. Кстати, понравившиеся средства можно приобрести там же: салон соседствует с первым оффлайн бутиком Authentica.love. Фото: Facebook.com Зачем прийти в Peng: В первую очередь, чтобы попробовать новую процедуру: коллагенирование ресниц. Ещё стоит записаться на экспресс-макияж (классический смоки айс, например, занимает у визажиста всего 15 минут) и комплексный уход в бьюти-капсуле, где можно получить несколько услуг из меню красоты одновременно. Аромат драгоценностей Bulgari Корнер ароматов Bulgari открылся в московском ГУМе совсем недавно, но уже стал культовым местом встречи всех ценителей высокой парфюмерии. Увидеть, послушать и продегустировать тонкие нишевые ароматы из ювелирной коллекции Le Gemme — удовольствие, в котором не стоит себе отказывать. Коллекция женских ароматов Le Gemme включает шесть ароматов, каждый из которых посвящён одному из драгоценных камней. «Аметист» по версии парфюмеров марки благоухает миксом лаванды и ириса. «Бирюза» — восточными специями и финиками. «Турмалин» — лепестками роз редчайших сортов. Ноты, входящие в три других аромата, посвященные лунному камню, цитрину и перидоту попробуйте разгадать сами. Если не получится, вам на помощь придёт парфюмерный консультант марки. Фото: bulgari.com Ещё шесть ароматов в мужской коллекции ассоциируются с сапфиром, гранатом, янтарём, тигровым глазом, ониксом и малахитом. Зачем прийти в корнер Bulgari: Помимо того, что ароматы марки состоят из очень дорогих и редких ингредиентов, нишевая коллекция заключена во флаконы, достойные стать экспонатами выставки ювелирного искусства. Женская коллекция разлита в матовые чёрные амфоры, опоясанные золотыми ободками, и украшенные стилизованными «драгоценными камнями». Мужская коллекция во флаконах-обелисках, оформлена в том же стиле, но выглядит значительно более брутально. Фото: Bulgari.com