Как отличить дизайнерскую вещь от подделки

Как отличить имитацию от оригинальной дизайнерской вещи — разбираемся вместе с WMJ.ru

Если ты покупаешь в интернете — тебе пригодится совет нашего эксперта. Самые подделываемые бренды Chanel , Prada, Louis Vuitton , Fendi и Gucci, на втором месте — Louboutin, Jacobs, Dior, Michael Kors. Не так давно в топ подделываемых сумок, обуви и одежды класса люкс добавились такие бренды, как Balenciaga и Vetements. Подделывать берутся даже носки! Поэтому прежде, чем решиться на покупку, ознакомься с этим материалом.

Покупать надо только в магазинах, которые являются партнерами/ дистрибьюторами бренда, либо в монобрендовых бутиках. Если же ты планируешь приобрести вещь на вторичном рынке, используй только проверенные компании, которые предоставляют услуги проверки легитимности и финансовую гарантию безопасности сделки!

Встречаются очень качественные подделки, отличить от оригинала которые, порой, не под силу даже профессионалам. Ведь, как говорится, дьявол в деталях. Не существует единой системы выявления подделок, мода переменчива. Сегодня многие бренды специально производят товар максимально похожий на подделку (например, Gucci, Balenciaga). Поэтому, если вы недостаточно хорошо разбираетесь в моде, лучше все же не рисковать.

При покупке в оффлайне советуем обратить внимание на соответствие этим пунктам: Внимание на фурнитуру

Первое, на что ты должна обратить внимание — молния. Она должна двигаться плавно, без лишнего натяжения и сопротивления. КРоме того, любые металлические детали на сумке: замочки, ручка, крепления ремни — все они должны быть ощутимы по весу, а также обязаткльно имеют брендовую маркировку. Если где-то ее нет — повод задуматься.

Когда дело касается обуви и одежды, а не только сумок, обращай внимание на швы. Гиганты модной индустрии просто не могут себе позволить выполнять тонкие стяжки, которые так и норовят распуститься.

Изучите цветовую палитру К фурнитуре относятся и карманы, и застежки, и некоторые надписи, например, made in. Сумочку Fendi peekaboomicro можно отличить от подделки благодаря отсутсвию у ОРИГИНАЛА дубляжа на задней стенки кнопки, которая закрывает сумку спереди. Самый популярный тоут от Chanel изготовители фейков забывают снабдить потайным кармашком, а на сумках Louis Vuitton, выпущенных в сотрудничестве с Такаши Мураками пишут Made in France, хотя эта коллекция произведена в Испании.

У каждого люксового бренда есть своя официальная палитра. Например, цвет подошвы у "лабутенов" давно запатентован и его повторение грозит для изготовителей фейка тюрьмой, поэтому они подьирают максимально близкие оттенки. То же самое, например, относится даже к цвету коробочек украшений Tiffany & Co. Свои цвета для фурнитуры у Gucci и Chanel. Так, золотой цвет пряжки ремня Gucci не совсем золотой, это определенна комбинация золота и бронзы, котора сохраяет оттенок вне зависимости от освещения.

Кроме того, различный принт на сумках и цвет, например, на кроссовках у подделок, может не совпадать с официальными релизами. Поэтому заранее проверь на официальном сайте бренда — есть ли нужный тебе цвет там. Не совпало? Смело отказывайся от покупки фейка. Проверьте серийный номер

Еще один важный момент, который ты должна проверить перед покупкой люксовой вещи — наличие клейма с серийным номером. Он должен совпадать с тем, что указан на коробке и на мешке-пыльнике, а также должен быть пропечатан непосрдетсвенно на изделии, а не приклеен к нему на бумаге. Отсутсвие номера — гарантирует подделку. Обратите внимание на шрифт и правописание

Для того, чтобы обойти законы некторых стран, производители фейков делают "случайные" ошибки в написании бренда. Так Cartier превращается в Carter, а сокращение бренда Chanel изображается не как CC, а как OC. А еще, раскроем секрет, что, например, шрифт на кроссовках Balenciaga отличается по наклону от тех, что сделаны неофициальными мастерами. И это только кажется, что все одинаковое. Та же история с сумками Machael Kors. Приглядись к написанию фамилии дизайнера, если "ножка" буквы R слишком сильно смещена от пересечения основания и полукруга — перед тобой подделка. Цена говорит сама за себя

Оригинальная сумочка Chanel не может стоить 100 долларов. Какие бы скидки на нее не устанавливались. Кстати, скидки на знаковые модели — абсолютная редкость. Ты можешь найти сумки из прошлых коллекций в официальных аутлетах, но, если она изначально стоила около сотни — нет смысла искать цену в 5-10 тысяч!

Этот принцип относится ко всем люксовым аксессуарам, которые не были в употреблении. И да, запомни, что не все магазины могут торговать некоторыми люксовыми марками. Например, существует вероятность, что на одной полке с Dior ты увидишь Burberry и Gucci только в бутиках, торгующих фейками. Будь аккуратна и лучше спроси лицензию или проверь официальных дистрибьютеров бренда на сайте.