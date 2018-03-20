Идеальные вещи для офиса в коллекции Ksenia Seraya осень-зима 2018

Автор: Кристина Рытикова

Ksenia Seraya — бренд, основанный в 2013 году дизайнером Ксенией Серой. Отличительная особенность ее философии в том, что дизайнер не отдает предпочтения ручному труду, а считает наоборот — машины должны делать большую часть механической работы.

Во времена безудержных экспериментов даже консерваторы сочтут образы Ксении Серой вполне пригодными для выхода в офис. Довольно сдержанная коллекция вышла яркой и современной. Основным принтом выступает геометрия — 3D-прямоугольники украшали свитеры, а на укороченных брюках были вертикальные полосы. Контраст черного и алого цветов вызывал бурю эмоций, ведь не зря это сочетание маркетологи называют «тандемом страсти».

В коллекции присутствовало много объемных джемперов с широкими рукавами. Образы подкреплялись обувью разного цвета. Настроение показа дополняли распущенные волосы и макияж обгоревшего в горах сноубордиста. Румяные щеки и светлая кожа вокруг глаз создавали впечатление отдохнувшего на склонах подростка.