Стильные трюки в коллекции Alexandr Rogov осень-зима 2018 

Автор: Кристина Рытикова
Александр Рогов — известный русский стилист и дизайнер — представил новую коллекцию осень-зима 2018. Очередь на шоу простиралась на все выставочное пространство московского Манежа. Вся коллекция пронизана геометрическими принтами и прозрачными струящимися тканями. Цветовая гамма: красный, бордовый, фиолетовый и нежно розовый. Образы дополняли яркие шляпы с широкими полями и цветные перчатки. На ногах были кожаные лодочки и полусапоги. Модели выходили в крупных серьгах — в самых модных укарашениях сезона.
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