Неделя моды в Москве откроется показом от Юдашкина

Moscow Fashion Week осень/зима 2018/19 откроется во вторник показом от кутюрье Валентина Юдашкина . Мероприятие не только завершит календарь мировых модных недель осенне-зимнего сезона, но и даст старт новым проектам в сфере фэшн, сообщает РИА «Новости»

Свою коллекцию Юдашкин «Московская зима» дизайнер посвятил столице. В рамках торжественного открытия показ пройдет на новой площадке — в Российском аукционном доме (бывший Торговый дом братьев Рябушинских).

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В рамках Недели пройдет показ новой линейки Дома моды Yudashkin Kids, созданной дочерью модельера, креативным директором марки Галиной Юдашкиной.

В Moscow Fashion Week примут участие дизайнеры Виктория Андреянова , Елизавета Романюк, Геннадий Горбачев Сергей Сысоев и многие другие. Креативную коллекцию изделий представит Крымская меховая фабрика DuetFur. В показе Artem Krivda «Сделано в России» найдет отражение спортивная тема, связанная с предстоящим чемпионатом мира по футболу.

В этом сезоне дизайнеры предлагают по-новому взглянуть на традиции и выйти за границы привычных областей создания одежды. Для создания новой классики объединились известный российский дизайнер Сергей Сысоев и Гжельский фарфоровый завод.

Неделя моды пройдет с 20 по 25 марта в Гостином дворе.

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