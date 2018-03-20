Неделя моды в Москве откроется показом от Юдашкина 

Moscow Fashion Week осень/зима 2018/19 откроется во вторник показом от кутюрье Валентина Юдашкина. Мероприятие не только завершит календарь мировых модных недель осенне-зимнего сезона, но и даст старт новым проектам в сфере фэшн, сообщаетРИА «Новости»
Свою коллекцию Юдашкин «Московская зима» дизайнер посвятил столице. В рамках торжественного открытия показ пройдет на новой площадке — в Российском аукционном доме (бывший Торговый дом братьев Рябушинских).
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В рамках Недели пройдет показ новой линейки Дома моды Yudashkin Kids, созданной дочерью модельера, креативным директором марки Галиной Юдашкиной.
В Moscow Fashion Week примут участие дизайнеры Виктория Андреянова, Елизавета Романюк, Геннадий Горбачев, Сергей Сысоев и многие другие. Креативную коллекцию изделий представит Крымская меховая фабрика DuetFur. В показе Artem Krivda «Сделано в России» найдет отражение спортивная тема, связанная с предстоящим чемпионатом мира по футболу.
В этом сезоне дизайнеры предлагают по-новому взглянуть на традиции и выйти за границы привычных областей создания одежды. Для создания новой классики объединились известный российский дизайнер Сергей Сысоев и Гжельский фарфоровый завод.
Неделя моды пройдет с 20 по 25 марта в Гостином дворе.
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