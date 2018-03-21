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Валендин Юдашкин представил свое видение зимы
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Валендин Юдашкин представил свое видение зимы 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Точку в номере ставит модель, продемонстрировавшая платье из новой коллекции Валентина Юдашкина.
Показ состоялся в Гостином Дворе в рамках Московской недели моды. Презентация новинок от знаменитого российского кутюрье не только открыла самое стильное событие года в столице, но и закрыла зимний модный сезон.
Свою коллекцию осень-зима 2018/19 Юдашкин посвятил московской зиме, признавшись, что его вдохновили архитектура и улицы любимого города. В представленных нарядах нет места мрачным темным тонам: в почете искристое серебро, нежный жемчуг, спокойный голубой, строгий серый и белоснежный— волшебная морозная красота Москвы, укутанной снежной шалью.
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