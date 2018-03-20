Юдашкин открыл традиционную Неделю моды в Москве

В российской столице стартовал 39-й сезон Moscow Fashion Week, который по традиции открыл знаменитый кутюрье Валентин Юдашкин . Он продемонстрировал свою коллекцию «Московская зима», передает телеканал «МИР 24».

В показах Недели моды, которая продлится до 25 марта, примут участие такие дизайнеры, как Виктория Андреянова , Елизавета Романюк, Геннадий Горбачев Сергей Сысоев и многие другие. Креативную коллекцию изделий представит Крымская меховая фабрика DuetFur. В показе Artem Krivda «Сделано в России» найдет отражение спортивная тема, связанная с предстоящим чемпионатом мира по футболу.

Moscow Fashion Week — одно из главных модных событий России, которое было впервые проведено в 1994 году. С 2003 года проходит два раза в год — в конце марта (показы осень-зима) и в конце октября (показы весна-лето). Задача мероприятия — способствовать развитию индустрии моды в России и представлять лучшие образцы мировой моды на подиуме.

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