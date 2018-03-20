Анна Михайловская рассказала о своих школьных комплексах

Актриса Анна Михайловская обладает естественной красотой и отлично выглядит как с макияжем, так и без него. Однако, как оказалось, даже она испытывала стеснение из-за своего внешнего вида в старших классах. О том, как это влияло на ее выбор одежды, звезда рассказала в своем Инстаграме.

Звезду сериала «Молодежка» нередко можно увидеть в одежде насыщенных цветов, а ее образы часто дополняет яркая помада. Недавно Анна рассказала подписчикам, что так было далеко не всегда. В школьные и студенческие времена у актрисы, как и у многих подростков, были некоторые комплексы, связанные с внешним видом. Михайловская призналась, что стеснялась ярких цветов в одежде и предпочитала составлять гардероб в более спокойных оттенках. Звезда даже смогла убедить себя, что ей совершенно не идут яркие расцветки, о чем сейчас вспоминает с улыбкой. «Мне казалось, что все только и смотрят на меня, обсуждают и явно пришли к выводу, что мне это не идёт! Надо, чтобы в жизни было больше ярких красок. Теперь с удовольствием ношу яркие цвета и не стесняюсь.»

Поклонники актрисы были очень удивлены ее рассказом. Они уверены, что со школьных времен Анна практически не изменилась, ведь ее до сих пор принимают за подростка. Так что, если сейчас Михайловская прекрасно выглядит в ярких цветах, то не менее хорошо они смотрелись на ней и десять лет назад. Подписчики порадовались, что актриса оставила свое стеснение в прошлом и пришла к привычному для них образу. Также выяснилось, что Анна вовсе не одинока в своих школьных комплексах.

«Яркие цвета это твоё, я уверен что такой прекрасной девушке как ты любой цвет к лицу. Ты выглядишь превосходно. Каждая фотография заставляет улыбаться!» «Правильно, Анечка! Тем более они вам очень к лицу. У меня точно так было в школе. А сейчас стараюсь разнообразить.» «Если кто то о тебе обсуждает не обращай внимания на это. Просто эти люди не понимают стиль человека.» «Яркая одежда повышает настроение и очень красит владельца. Спасибо за позитив и весенний настроение!»

Кстати, Анна Михайловская является не только отличной актрисой, но и заботливой мамой. Ее сыну Мирославу почти три года, однако до сих пор поклонники могли видеть его на фотографиях лишь со спины. Подписчики регулярно просят Анну показать лицо сына, но она остается непреклонной.