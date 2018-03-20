Не узнать: как сейчас выглядит самая известная супермодель 80-х

Ясмин Ле Бон превратилась в настоящую скромницу.

На модной вечеринке в Лондоне модель предстала в образе домохозяйки. Прямой пробор, волосы, собранные в хвост, отсутствие макияжа… Но самое главное — куда делись ее шикарные стильные наряды? Скромный свитерок пыльно-розового цвета, длинная клетчатая юбка, «старушечьи» ботинки.

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А еще недавно она выглядела совсем не так! Эта красавица очень долго была одной из самых известных и высокооплачиваемых моделей мира. Ее карьера началась, когда 17-летняя Ясмин подрабатывала продавцом в магазине. Тогда ее и заметил скаут модельного агентства. Начав со съемок в небольших рекламных роликах, уже в 21 она стала сотрудничать с известными модными домами. Это было тем удивительнее, что восточный тип внешности, как у Ле Бон, тогда был совершенно не в моде — джентльмены (и все остальные) предпочитали блондинок.

Примерно в это же время Ясмин вышла замуж за вокалиста группы Duran Duran Саймона Ле Бона. В браке они счастливы до сих пор. Через год у них родилась первая дочь, а затем — еще две. Каждый раз после рождения ребенка Ясмин бросала свою модельную карьеру, но затем вновь возвращалась на подиум.

И даже с возрастом (а ей сейчас 53 года), модель не переставала сотрудничать с модными брендами, сниматься для журналов и рекламы и выходить на подиум, пусть и не так активно, как раньше. Перед тем, как ей стукнуло пятьдесят, Ясмин снялась в рекламе купальников, и это произвело настоящий фурор. А еще прошлой осенью Ясмин по мнению всех фэшн-критиков затмевала красотой и стройностью даже свою 28-летнюю красавицу-дочь. Глядя на них обеих в мини-платьях, сложно было сказать, кто выглядит моложе.

Так что же, это был просто модный промах Ле Бон? Или модель действительно решила остепениться и превратиться в почтенную мать семейства? Тогда будет очень жаль лишиться такой красоты. Мы собрали галерею самых стильных луков Ясмин Ле Бон за последний год.

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