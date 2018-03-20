Самое смешное видео о падениях моделей на подиуме

Сегодня стартует одно из самых важных фешен-мероприятий этой весны — московская Неделя моды. В связи с этим мы решили вспомнить самые яркие и одновременно самые смешные выходы моделей на подиум. В ролике вы увидите прекрасных девушек, которым по разным причинам не повезло. Кто-то из моделей не справился с высокими каблуками и потерял равновесие, кого-то подвело длинное платье, некоторым не повезло с декорациями на подиуме, а самые обидные неудачи случились с теми, кто почти дошел до конца и упал перед самым финишем.

Возможно, кто-то посчитает, что смеяться над неудачами других людей нехорошо, но вы просто не видели, как это смешно!

А если серьезно, многие падения красавиц от них совсем не зависели. Во всем виноваты дизайнеры и организаторы мероприятий, которые не до конца продумали выход моделей на подиум, тем самым поставив их в неловкое положение. Что из этого получилось, смотрите сами. Только мы вас предупреждаем: смеяться вы будете в голос!

Фото: Shutterstock.com