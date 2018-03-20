Средства для макияжа с подиума — уже в новом корнере M. A. C

Рассказываем, где можно проникнуться атмосферой подиумов и приобрести новинки, которые используют визажисты на неделях моды.

Бренд M. A. C в этом сезоне открыл обновленный корнер в ЦУМе . Концепция вдохновлена модными показами этого сезона. Обилие света и черный глянец в интерьере погружают посетителей в атмосферу бэкстейджей и передают энергетику модных шоу.

Отдельного внимания заслуживают зеркальные столы и огромные экраны в центре корнера, которые полностью воссоздают атмосферу креатива и профессионализма работы бренда. В обновленном корнере можно не только почувствовать себя частью модной индустрии, но и приобрести средства из лимитированной и базовой линеек бренда.

Кроме того, в корнере оборудованы специальные макияжные станции: здесь вы можете взять индивидуальный урок у профессиональных визажистов.