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Средства для макияжа с подиума — уже в новом корнере M. A. C
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Средства для макияжа с подиума — уже в новом корнере M. A. C 

BeautyHack.ru 12 часов назад
Фото: BeautyHack.ru
Рассказываем, где можно проникнуться атмосферой подиумов и приобрести новинки, которые используют визажисты на неделях моды.
Бренд M. A. C в этом сезоне открыл обновленный корнер в ЦУМе. Концепция вдохновлена модными показами этого сезона. Обилие света и черный глянец в интерьере погружают посетителей в атмосферу бэкстейджей и передают энергетику модных шоу.
Отдельного внимания заслуживают зеркальные столы и огромные экраны в центре корнера, которые полностью воссоздают атмосферу креатива и профессионализма работы бренда. В обновленном корнере можно не только почувствовать себя частью модной индустрии, но и приобрести средства из лимитированной и базовой линеек бренда.
Кроме того, в корнере оборудованы специальные макияжные станции: здесь вы можете взять индивидуальный урок у профессиональных визажистов.
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