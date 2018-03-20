Ещё
Профессиональные и начинающие модели выступят на XII неделе моды Удмуртии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Профессиональные и начинающие модели выступят на XII неделе моды Удмуртии 

ИА «Сусанин» 12 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В рамках XII недели моды Удмуртии в Ижевске пройдет III всероссийский конкурс начинающих и профессиональных моделей «Perspectiv model». Как сообщают организаторы, ограничений по возрасту и полу на конкурсе нет.
Модное событие намечено на 21 апреля, а прием заявок закончится 15 апреля.
В этом году почетным жюри конкурса станет директор международного модельного агентства «BAMBI» Михаил Токарев.
Кроме того, в рамках недели моды с 19 по 25 апреля пройдут:
— Фотоконкурс «Фотомодель года».
— Фотоконкурс «Моя семья».
— Открытый конкурс детского рисунка «Мода глазами детей».
— Конкурс рисунка «Я рисую аромат…».
— Детский конкурс красоты и талантов «Юная красавица. Ижевск 2018».
— Конкурс одного костюма в экологическом или этническом стиле на тему: «Наши корни».
— Дефиле коллекций одежды по направлениям: «Экологическая мода» и «Этнические мотивы в современной одежде».
Отметим, в 2017 году победителями в разных номинациях и возрастах стали участники из Ижевска, Сарапула, Можги, Воткинска и Набережных Челнов.
ИА «Сусанин»: последние новости
В Италии модный дом Versace отказался от использования натурального меха В Португалии изготовили самые дорогие в мире шоколадные конфеты В зоопарке Владивостока овчарка занялась «воспитанием» маленького леопарда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение41
Как на самом деле выглядят модели plus-size38
Девушка делает интимные фото с незнакомцами35
Родителям запретили назвать дочь выбранным именем14
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы1
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
00:05
45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение