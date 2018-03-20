Профессиональные и начинающие модели выступят на XII неделе моды Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В рамках XII недели моды Удмуртии в Ижевске пройдет III всероссийский конкурс начинающих и профессиональных моделей «Perspectiv model». Как сообщают организаторы, ограничений по возрасту и полу на конкурсе нет.

Модное событие намечено на 21 апреля, а прием заявок закончится 15 апреля.

В этом году почетным жюри конкурса станет директор международного модельного агентства «BAMBI» Михаил Токарев

Кроме того, в рамках недели моды с 19 по 25 апреля пройдут:

— Фотоконкурс «Фотомодель года».

— Фотоконкурс «Моя семья».

— Открытый конкурс детского рисунка «Мода глазами детей».

— Конкурс рисунка «Я рисую аромат…».

— Детский конкурс красоты и талантов «Юная красавица. Ижевск 2018».

— Конкурс одного костюма в экологическом или этническом стиле на тему: «Наши корни».

— Дефиле коллекций одежды по направлениям: «Экологическая мода» и «Этнические мотивы в современной одежде».

Отметим, в 2017 году победителями в разных номинациях и возрастах стали участники из Ижевска, Сарапула, Можги, Воткинска и Набережных Челнов.