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Брижит Макрон показала мальчиковую фигуру
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Брижит Макрон показала мальчиковую фигуру 

Дни.ру 11 часов назад
Фото: Дни.ру
Принимая иностранную делегацию первая леди Франции ошиблась с выбором одежды. Эта оплошность сделала ее больше похожей на мальчишку в платье, чем на великосветскую даму.
Брижит Макрон прекрасно справляется со своими обязанностями первой леди Франции. Она сопровождает мужа на благотворительных мероприятиях и светских раутах, порой ей и самой приходится принимать гостей в Елисейском дворце. К примеру, недавно в Париж с трехдневным визитом прибыли герцог Люксембургский Анри и его жена Мария Тереза.
Для встречи высокопоставленных гостей Брижит облачилась в элегантное синие платье от Louis Vuitton с черным поясом под грудью. К сожалению, фасон ее наяда выявил все недостатки телосложения супруги главы французского государства. Прямой крой слишком обтягивал женщину, сделав леди Макрон квадратной, узкоплечей. Он совершенно скрыл естественные для женщины округлости, что вкупе с тоненькими жилистыми ножками сделало ее комплекцию сходной с мальчишеской.
Брижит Макрон является обладательницей прямоугольного типа фигуры — практически полное отсутствие талии, неширокие плечи и таз и небольшая грудь. Поэтому излишне облегающие наряды, как в случае с синим платьем от Louis, ей противопоказаны.
Первая леди не всегда ошибается в выборе костюма, бывают и «удачные» выходы в свет. Например, принимая у себя американскую певицу Рианну, которая приезжала в Париж в качестве учредителя и руководителя благотворительного фонда Клары Лайонел, Макрон облачилась в джинсы скинни, белый блейзер и лодочки на высоком каблуке. Такой образ подчеркнул неоспоримое достоинство первой леди — длинные стройные ноги.
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