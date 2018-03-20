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Обувь, которая будет популярна этим летом
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Обувь, которая будет популярна этим летом 

Fraufluger.ru 10 часов назад
Фото: fraufluger.ru
Самое теплое время года, лето, уже на подходе, поэтому пора приводить в порядок педикюр и вытаскивать из шкафов летнюю обувь. Создавайте себе настроение и яркие аутфиты с помощью пары любимых босоножек, выбирайте стильные сандалии и не бойтесь выглядеть слишком просто в простых шлепанцах, сейчас можно найти такие модели обуви, которые приведут вас и окружающих в восторг.

Босоножки

Босоножки — выбор тех девушек, которые любят ходить на каблуках в любое время года. Отдавая должное босоножкам, стоит сказать, что это именно та обувь, которая будет идеально смотреться и с юбками, и с легкими летними брюками.
Следуя модным трендам, этим летом выбирайте босоножки, щедро усыпанные глитером, с пластиковыми элементами или на широком каблуке.

Сандалии

Сандалии, пожалуй, самая удобная обувь для летнего сезона, которая при этом продолжает оставаться стильной. Они легкие, а за счет отсутствия каблуков ходить в них гораздо удобнее, чем в босоножках.
Попробуйте обыграть простоту сандалий яркими платьями и аксессуарами.
Грядущим летом поэкспериментируйте с сандалиями на платформе, хромированными моделями или же с яркими принтами.

Шлепанцы

Шлепанцы — это именно та обувь, которая больше всего ассоциируется с расслабленным времяпрепровождением на пляже или с домашними посиделками. Кажется, будто выбраться в них на улицу, а уж тем более создать более-менее привлекательный аутфит, невозможно. На самом деле, нет ничего невозможного, и если откинуть в сторону стереотипы и озадачиться покупкой модной пары шлепанцев, то даже в них можно выглядеть стильно.
Выбирая летние шлепанцы придерживайтесь уже названных модных трендов. Больше блесток, украшений и принтов!
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