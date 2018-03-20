В Челябинске выберут лучшее платье города под звуки оркестра

22 марта, в Челябинске пройдет ежегодный фестиваль моды «Платье города 2018». В рамках показа жюри выберет лучшую коллекцию и платье, созданные уральскими модельерами. Пройдет мероприятие в конгресс-отеле «Малахит».

Интересно, что в этом году фонограммы из колонок решили заменить живой музыкой: модели выйдут на подиум под звуки Камерного оркестра «Классика», которым руководит Адик Абдурахманов.

— В конкурсе принимают участие все желающие художники-модельеры Уральского региона. Показы моделей проводятся по трём номинациям: «Единичное изделие», коллекции «Перспектива» (принимаются коллекции от пяти моделей одежды) и коллекции «Профи» (от десяти моделей одежды), — сообщается в положении фестиваля.

Фестиваль начнется 22 марта в 19:00 в изумрудном зале отеля «Малахит» по адресу ул. Труда, 153.