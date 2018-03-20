10 признаков того, что ваши кроссовки модные и крутые (или нет?)

Признак №1: подошва из резины

Каучуковую подошву по праву можно назвать самостоятельным элементом декора — Vans, Puma, Fenti делают ее контрастной, другие — нейтральной или натурального оттенка (темно-бежевого). В сочетании с такими моделями образ будет выглядеть немного ретро-скейтерским. Главное преимущество резины темных цветов заключается в том, что никто не заметит на подошве потертости или грязь от повседневной носки.

Уже не модно: кроссовки на чисто белой подошве. Признак №2: ортопедическая подошва

Удобство и стиль — то, что отличает ортопедические модели от своих собратьев. Высокая мягкая подошва обеспечивает амортизацию стопы: забег на длинные дистанции — походы по магазинам или долгие прогулки — не станут причиной боли в спине. Конечно, не стоит думать, что модели в прямом смысле медицинские, но внешнее сходство точно есть.

Уже не модно: кроссовки на ультратонкой подошве Признак №3: расцветка колор-блок

Balenciaga и New Balance смекнули, что колор-блок и сочетание дополнительных цветов способны растопить сердце самой привередливой аудитории. И мода способна рассмешить.

Уже не модно: однотонные темные кроссовки. Признак №4: неожиданный декор

Крупные банты, массивные цепи с камнями, меховые вставки — дизайнеры добавляют элементы, которые противоречат спортивному стилю. Модели выглядят необычно, поэтому Gucci, Ganni и D&G вовсю экспериментируют.

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от 6 800 руб., заказать: +7 (800) 333-03-46 Уже не модно: белые или черные кроссовки без отличительных признаков. Признак №5: металлический блеск

Глиттеромания с прошлого года не сдает свои позиции. Кроссовки из коллекций JW Anderson x Converse, New Balance, Michael Kors, Tommy Hilfiger явное тому подтверждение. В ход идут крупные блестки или пайетки, мелкий глиттер, металлизированная кожа.

Уже не модно: кроссовки со вставками из блестящего пластика. Признак №6: объемная подошва

Ностальгия по 90-м в новом сезоне повлияла на дизайн кроссовок. Последнее десятилетие ХХ века запомнилось модой на массивные силуэты, по которым периодически тоскуют дизайнеры и звезды стритстайла.

Уже не модно: объемные кроссовки для фитнеса, которые еще пару лет назад носили как повседневную обувь. Признак №7: классика в пастельных тонах

Если к экспериментами душа не лежит, можно сохранить верность классическим моделям и цветам. Современные кроссовки олицетворяют тенденцию «спорт для моды, а не для фитнеса». Adidas, Rebook, Nike, Puma регулярно обновляют свои коллекции.

Уже не модно: однотонные яркие кроссовки. Признак №8: уродливость

Тренд на уродливую обувь сохраняется и в этом сезоне: в Париже модели Louis Vuitton появились в кроссовках с футуристичным дизайном. Большое количество деталей и непропорциональная подошва — основные признаки модных кроссовок.

Уже не модно: чересчур выдержанные, классические модели. Признак №9: кроссовки-носки

Эра функциональной обуви наступила — кроссовки-носки мягко облегают ногу, создавая ощущение второй кожи, но при этом выглядят ультрасовременно и минималистично. Сегодня в каталоге любого бренда можно отыскать модель с шутливым названием «подошва с носками».

Уже не модно: кроссовки с увеличенным язычком и объемом в носовой части. Признак №10: стиль ретро

Винтажные силуэты сохраняют дух ушедшей эпохи. Характерные расцветки для таких кроссовок — горчичный, оранжевый, красный или синий. Эти модели отличаются минимальным декором и отсутствием промежуточной подошвы.

Уже не модно: кроссовки со спрятанным каблуком. Выбираем стильную обувь на весну:

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