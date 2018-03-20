Как носить повседневную одежду, чтобы выглядеть стильно

Повседневная одежда удобна, привычна и, кажется, не особо требовательна к стилю. Джинсы, майка, кеды, и повседневный образ готов. Благодаря существующим стандартам, мы можем экспериментировать с этим стилем, сочетать различные вещи друг с другом. Кажется, будто с джинсами все будет выглядеть стильно и модно. Но иногда в своих экспериментах мы заходим слишком далеко и начинаем сочетать несочетаемое, например рубашку дикой расцветки, от которой у эпилептика непременно случится приступ, с джинсами и туфлями. Повседневная одежда отражает твой образ; это возможность комбинировать различные вещи. Так что мы решили побольше рассказать об этом стиле, чтобы ты мог выйти за рамки темно-синих джинсов и майки с изображением Курта Кобейна

1. Используй несколько слоев

Повседневный стиль может смотреться довольно бедно, если ты не комбинируешь одежду и твой гардероб состоит из однотипных вещей. Со временем вещи приедаются, и ты не получаешь удовольствие от своего образа. А как мы знаем, внешний вид и то, как ты себя ощущаешь, влияет на твою самооценку. Эта проблема легко решается: достаточно добавить один слой одежды. Например, ты привык носить майку с джинсами, и этот образ выглядит скучновато. Но стоит надеть клетчатую рубашку поверх майки, как внешний вид сразу же преобразится. Новые детали освежают, акцентируют внимание и делают образ визуально сложным. Купив одну рубашку, кэжуал-пиджак или легкую куртку, ты не только сделаешь свой образ более ярким, но и заставишь окружающих акцентировать внимание на своем стиле. Квинтэссенция мужской моды: 8 универсальных советов

2. Акцентируй внимание на деталях

Что значит выглядеть хорошо? Стильно одетого человека всегда запомнят, расскажут знакомым о парне, который очень круто сочетает бабочку с рубашкой и джинсами. Запоминают нас благодаря выдающимся стильным деталям, акцентам образа. Акцент в стиле — это все то, за что может «зацепиться взгляд», например яркий галстук, запонки, браслет или брегет. Несколько небольших акцентов могут освежить образ или сделать его уникальным. Стоит сменить привычную классическую бляху на джинсах на яркую, выделяющуюся, и скучный внешний вид станет более смелым, с нотками бунтарства. Но не переусердствуй, помни об умеренности. В противном случае те штрихи, которые должны были придать индивидуальность твоему образу, превратятся в безвкусную палитру из аксессуаров, и ты, скорее всего, будешь похож на рождественскую елку или путника из 2007 года. Несколько ярких деталей выделят тебя из толпы, но перебор превратит в яркое, безвкусное пятно. Английский стиль в мужской одежде

3. Подгоняй одежду по размеру

Не только классический костюм должен сидеть по фигуре, ведь стиль — это не только сочетание цветов, но и то, как на тебе сидит одежда. Повседневный образ не должен выглядеть неряшливым, мешковатым, конечно если ты не хочешь быть похожим на картошку. Независимо от фигуры ты можешь подобрать одежду, в которой будешь стильным и подтянутым, даже если набрал пару-тройку лишних килограммов. Брюки не должны выглядеть как шаровары; манжет должен лежать на верхней части обуви; молния не должна висеть и в тот же момент туго прилегать к паховой области. Рубашка заслуживает отдельного внимания. Если ты худощавый, то выбирай приталенные модели, которые выгодно подчеркнут фигуру, ведь в широкой рубашке ты будешь похож на мачту с парусом. Также худым парням стоит избегать рубашек с короткими рукавами, так как у этих моделей рукава преимущественно широкие, что лишний раз подчеркивает худобу. Если одежду по размеру подобрать практически невозможно, то обратись к портному. За небольшие деньги он ушьет одежду по твоей фигуре, так что ты будешь чувствовать себя в ней комфортно и уверенно. Одевайся соответственно типу тела

4. Экспериментируй

Если ты поклонник спортивной одежды, то самое время внести изменения в свой гардероб. Купи пару рубашек, поло, джинсы, туфли, ведь ты не можешь постоянно ходить в найках или адидасе. Приобрети несколько рубашек, которые можно носить навыпуск; замени куртку на кардиган, а джинсы — на чиносы. Спроси мнение друзей, ведь взгляд со стороны не бывает лишним; потрать время на поход в торговый центр и эксперименты. Возможно, тебе будет казаться, что ты выглядишь не как все, вычурно, нестандартно, но это нормально. Некий дискомфорт вызван переменами, так что не волнуйся об этом, ведь ты будешь выгодно отличаться от окружающих. 10 предметов гардероба, от которых ты должен срочно избавиться