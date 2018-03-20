Секреты дюймовочек: как составить образ, если ваш рост не более 160 см

Мирослава Дума, фэшн-консультант и бывший редактор журнала Harper's Bazaar, а также фэшн-блогеры Люси Уильямс и Эйми Сонг — любимицы уличных фотографов. Они как нельзя лучше отвечают нашей задаче — научиться создавать образы для миниатюрных девушек.

1. Обозначайте талию

Мирослава Дума не забывает подчеркнуть талию

Мирослава Дума, чей рост составляет 150 сантиметров, практически в любом наряде обозначает талию. Так её ноги кажутся длиннее, а она сама — выше. Поэтому делайте выбор в пользу приталенных моделей и запаситесь ремешками и поясами.

2. Носите мини-юбки с остроконечной обувью

Люси Уильямс подобрала сумочку и ботильоны в одном стиле

Люси Уильямс в этом образе демонстрирует силу простоты. Бежевый свитер не выглядит дёшево за счёт правильного оттенка, а тандем из чёрной мини-юбки и ботильонов с острым носом визуально удлиняет ноги.

3. Обрежьте джинсы

Благодаря обрезанным джинсам ноги Люси Уильямс кажутся длиннее

Это кажется нелогичным, но укороченные джинсы с высокой талией добавляют роста, как можно судить по этому образу Люси Уильямс. Проглядывающие лодыжки словно убеждают нас: её ноги такие длинные, что еще чуть-чуть — и джинсы превратились бы в шорты! Большой выбор таких моделей предлагает марка Westland.

4. Выбирайте брюки с завышенной талией

Эйми Сонг знает, что брюки с высокой талией зрительно удлиняют ноги

Брюки с завышенной талией — маст-хэв для всех миниатюрных девушек, будь это красная виниловая модель, как на Эйми Сонг, или свободные брюки-палаццо.

Не платьем единым: какие брюки мы наденем весной 2017

5. Обзаведитесь костюмом

Мирослава Дума нашла костюм, который отлично на ней сидит

Не сдавайтесь просто потому, что отчаялись найти подходящий костюм. Да, большинство из них вам будут слишком длинными или широкими. Отнесите полюбившийся костюм к портному, который подгонит его под ваш размер. Или сшейте на заказ.

6. Если сомневаетесь, идите в чёрном

Чёрные брюки с чёрной обувью на каблуке — и Эйми Сонг опять кажется выше

Total black — классика для невысоких девушек. Чёрная обувь и брюки опять же создадут иллюзию более длинных ног, а значит, зрительно сделают вас выше.

5 способов заставить черный цвет заиграть по-новому

7. Оверсайз — да, многослойность — нет Эйми Сонг сочетает струящийся комбинезон с дубленкой-оверсайз

Многослойность — враг миниатюрных девушек. Вы просто прячете свою хрупкую фигурку под грудой одежды. Если вам по вкусу оверсайз, выберите какой-то один предмет, например, свободную куртку, и носите её со струящимся или облегающим низом.

8. Инвестируйте в длинное пальто

У ещё одной стильной дюймовочки Ким Кардашян — обширная коллекция длинных пальто

Этим лайфхаком пользуется Ким Кардашян: длинное пальто создаёт обтекаемый силуэт, который всегда делает его обладательницу выше. А развевающиеся полы пальто оставляют ощущение, что вы шагаете по подиуму (даже если вышли в магазин за хлебом).

9. Носите каблуки

Еще один образ от Эйми Сонг, на этот раз с суперактуальными «кошачьими» каблучками

Напоследок самое очевидное. Конечно, каблуки визуально удлиняют фигуру. Не беспокойтесь, если вы не можете ходить на высоких — декоративные «кошачьи» каблучки снова актуальны.

Современная Золушка: учимся носить обувь на низком каблуке

Стиль и комфорт идут в паре — магазин обуви и аксессуаров ALBA:

Источник: whowhatwear.co.uk Обложка: racked.com