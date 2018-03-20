Умный шоппинг: 5 магазинов одежды и обуви, где проходят весенние распродажи

Основа основ Составить базовый гардероб — целое искусство. Его основа — легко сочетающиеся между собой вещи классического кроя и спокойных расцветок. Пополнить свой запас универсальной одежды можно на мартовских скидках в магазине H&M. Там вы найдете вещи со скидкой до 70%, которые сослужат вам долгую службу. Например, худи с капюшоном актуального малинового оттенка, которое отлично подойдет для весенней погоды. Рубашка в клетку, которая пригодится, как для офиса, так и для прогулки, и джинсы скини.

H&M. Короткий худи. 1099 р. (Старая цена: 1799 р.)

H&M. Хлопковая блузка. 299 р. (Старая цена: 1499 р.)

H&M. Джинсы Shaping Skinny Low. 1978 р. (Старая цена: 3299 р.)

Тепло ли тебе, девица? Весной многие магазины распродают остатки весенних коллекций. Например, Bershka в этом сезоне дает неплохие скидки до 50% на модели верхней одежды, которые не потеряли своей актуальности и этой весной. Кожаные куртки, тренчи, парки, легкие пальто — отличная инвестиция в весенний гардероб.

Присмотритесь к пальто прямого кроя в клетку — такой фасон, напоминающий удлиненный пиджак, будет прекрасно смотреться и в кэжуал-луке, и поверх коктейльного платья. Бежевый тренч свободного кроя с укороченными рукавами останется в вашем гардеробе надолго как базовый элемент верхней одежды. А кожаная куртка небесно-голубого цвета добавит красок в серые будни.

Bershka. Пальто прямого кроя в клетку. 2351 р. (Старая цена: 4799 р.)

Bershka. Тренч бежевый. 2599 р. (Старая цена: 3599 р.)

Bershka. Байкерская куртка. 2309 р. (Старая цена: 3299 р.)

Найти себе пару Мы уже писали о двух главных трендах весны 2018 — грубых ботинках и ботильонах. К счастью, благодаря распродажам обуви в магазине Tommy Hilfiger можно не только идти в ногу с модой, но и значительно сэкономить. Магазин предлагает скидки до 30% на кожаную демисезонную обувь. Поэтому, купив базовые модели черных кожаных ботинок или черных ботильонов на устойчивом небольшом каблуке, вы сразу решите две проблемы: что носить этой весной и предстоящей осенью. А на лето присмотрите пару металлизированных лоферов.

Tommy Hilfiger. Ботинки кожаные. 8490 р. (Старая цена: 14990 р.)

Tommy Hilfiger. Ботильоны кожаные. 7192 р. (Старая цена: 11990 р.)

Tommy Hilfiger. Лоферы кожаные. 6592 р. (Старая цена: 10990 р.)

Последний штрих Аксессуаров, как известно, много не бывает. Однако, и эту статью расходов можно значительно сократить. Topshop распродает старые коллекции и предлагает на них скидки до 70%. Ещё не приобрели с тренд сезона и маст-хэв всех модниц — широкий ремень с заклепками? Сейчас у вас есть шанс существенно сэкономить на покупке. Ремень подойдет к повседневному луку с джинсами, вечернему — с платьем, и будет сочетаться даже с верхней одеждой — например, с тренчем. А миниатюрная сумочка на цепочке и шарф цвета охры прекрасно дополнят образ.

Topshop. Шарф. 963 р. (старая цена: 1799 р.)

Topshop. Ремень. 1810 р. (старая цена: 2599 р.)

Topshop. Сумка на цепочке. 2150 р. (старая цена: 2699 р.)

Не по дням, а по часам Больше всего переплачивать приходится за детскую одежду. По цене она не уступает вещам из взрослого гардероба, но дети быстро из неё вырастают и полностью обновлять гардероб приходится каждый сезон. Поэтому скидки до 70% в магазине GAP — хороший повод отправиться с вашим чадом за покупками. Присмотритесь, например, к джинсам с заплатками на коленках, черном джемперу с пайетками и утепленной куртке военной расцветки.

GAP. Джинсы. 1720 р. (Старая цена: 2399 р.)

GAP. Джемпер. 595 р. (Старая цена: 1599 р.)

GAP. Куртка утепленная. 3900 р. (Старая цена: 4599 р.)