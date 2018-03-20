3 дорожные сумки для разных случаев

Представить путешествие без сумки просто невозможно. Ты же не сложишь всё по карманам и не наденешь на себя всю сменную одежду. Хорошая сумка — это не только удобное место для хранения и перевозки вещей, но и стильный аксессуар, поэтому выбирать нужно что-нибудь крутое, стильное, с чем тебя не засмеют местные жители. О трёх сумках ZUCA для разных случаев жизни мы расскажем в этой статье. Мы выбрали их потому, что они имеют крутое отличие от других сумок — наличие крепкой рамы, которая может выдерживать более 100 килограммов. Сумка состоит из двух частей: рамы и вкладыша, и возможна быстрая замена одного вкладыша на другой. Сумку от ZUCA можно использовать в качестве переносного сидения, что особенно круто в аэропорту или на долгих переходах.

1. Для коротких ежедневных поездок

Под этим понятием мы подразумеваем перемещение по городу, например поездки в спортивный зал. Для этого лучше всего подходят сумки ZUCA Sport. Причём их дизайн разнообразный: от минималистичного или комуфляжного для взрослых парней до забавного для детей. Сумка Sport весит всего 4,1 килограмма, так что её можно легко таскать с собой по городу. При небольшом весе и компактности рама выдерживает нагрузку до 136 килограммов. Встроенные двойные колёса делают перевозку ещё более удобной. От таких колёс нет шума, и они поглощают вибрацию при движении. В колёса встроена подсветка, которая функционирует от генератора. Ножки сумки изготовлены из нейлона-6 и не царапают пол. Вкладыш изготовлен из полиэстера и покрыт полиуретаном, защищающим содержимое сумки от попадания влаги. Сумка оснащена выдвигающейся на 100 сантиметров телескопической ручкой. Объёма сумки ZUCA Sport достаточно для спортивного снаряжения и любых вещей, которые нужны тебе в зале. Сумка ZUCA Sport →

2. Для бизнес-поездок

Если тебе приходится часто ездить в командировки, то не обойтись без удобной сумки с небольшим весом и надёжной конструкцией. Сумка ZUCA Pro похожа на Sport, но отличается ручкой, высота которой составляет 104 сантиметра. Ты мог заметить, что обычную сумку сложно поместить на верхнюю полку самолётов и современных скоростных поездов. ZUCA Pro имеет утопленные внутрь конструкции колёса, которые позволяют класть её даже на узкие полки. Как и предыдущие сумки, ZUCA Pro имеют прочный каркас, выдерживающий вес до 136 килограммов. В отличие от версии Sport, модели Pro выполняются в более сдержанных цветах. В сумке удобно перевозить костюмы из разных материалов, для чего в комплекте идут 5 чехлов для одежды, маркированных разными цветами, которые выполняют роль полок. Если их вытащить, то внутри сумки будет единое пространство. Кроме того, в комплекте есть виниловая косметичка для туалетных принадлежностей.

Другой вариант для бизнес-поездок — ZUCA Flyer. Эти сумки похожи на модели Pro и выполняются в строгом стиле. Однако в отличие от ZUCA Pro, Flyer имеет более широкую конструкцию, которая хорошо подходит для перевозки крупногабаритной техники, например компьютера. Ширины 35,5 сантиметров и высоты 53 сантиметра будет достаточно даже для перевозки небольшого сервера, что придётся по душе бизнесменам, занимающимся разработкой высокотехнологичных решений. В комплекте с сумкой идут 5 чехлов для одежды, маркированных разными цветами, и виниловая косметичка для туалетных принадлежностей. Чехлы выполняют роль полок, и если их вытащить, то внутри сумки будет единое пространство. Снаружи чемодана имеются карманы. Сумка ZUCA Pro или ZUCA Flyer →

3. Для активного отдыха

Сумка ZUCA All-Terrain упростит жизнь любителю активного отдыха. Как и предыдущие сумки, ZUCA All-Terrain можно использовать в качестве мобильного сидения, так как каркас выдерживает до 136 килограммов веса. И да, если ты думаешь, что эту сумку нужно таскать с собой в пеших походах, то нет: она создана не для этого. В ZUCA All-Terrain хорошо сложить все необходимые для активного отдыха вещи, положить в багажник (размер сумки такой, что она влезает даже в небольшой багажник), потом достать у лагеря и использовать её в качестве мобильного шкафа и сидения. Материал, из которого сделана сумка, отталкивает воду, так что даже под ливнем вещи, находящиеся внутри, не промокнут. 30-сантиметровые колёса с герметично спрятанными подшипниками позволяют перевозить сумку даже по пересечённой местности. Телескопическая ручка длиной 125 сантиметров упрощает перевозку ZUCA All-Terrain. Сумка имеет съёмные колёса и легко помещается в багажник. Эта сумка особенно придётся по душе охотникам и рыбакам. Сумка ZUCA All-Terrain →