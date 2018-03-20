Десятилетний британский мажор озолотил московские бутики

Сын британского дизайнера с украинскими корнями Наташи Зинько совершил шопинг-тур по бутикам в Москве, сообщает Hypekids.

10-летний Иван Зинько с матерью посетил Неделю моды в России, после чего они отправились за покупками в московский магазин KM20. На ужин по случаю запуска продажи капсульной коллекции Хертона Престона мальчик пришел в серых трениках Gucci и футболку Off-White.

В магазине Иван примерил шорты коллаборации adidas x Gosha Rubchinskiy и подобрал сумку Heron Preston под свои кроссовки YEEZY 700. Кроме того, он приобрел тапки Off-White и носки фирмы Vetements.

У Ивана Зинько около 80 тысяч подписчиков в Instagram. Он также ведет свой канал в YouTube и рекламирует бренд своей матери Natasha Zinko.