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Десятилетний британский мажор озолотил московские бутики
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Десятилетний британский мажор озолотил московские бутики 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: Lenta.ru
Сын британского дизайнера с украинскими корнями Наташи Зинько совершил шопинг-тур по бутикам в Москве, сообщает Hypekids.
10-летний Иван Зинько с матерью посетил Неделю моды в России, после чего они отправились за покупками в московский магазин KM20. На ужин по случаю запуска продажи капсульной коллекции Хертона Престона мальчик пришел в серых трениках Gucci и футболку Off-White.
В магазине Иван примерил шорты коллаборации adidas x Gosha Rubchinskiy и подобрал сумку Heron Preston под свои кроссовки YEEZY 700. Кроме того, он приобрел тапки Off-White и носки фирмы Vetements.
У Ивана Зинько около 80 тысяч подписчиков в Instagram. Он также ведет свой канал в YouTube и рекламирует бренд своей матери Natasha Zinko.
В марте американский дизайнер Хертон Престон объединился с московским ретейлером КМ20 для выпуска капсульной коллекции с фотографией президента России Владимира Путина. Эксклюзивная коллекция состоит из двух предметов — футболки и поясной сумки.
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