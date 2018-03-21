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Каролин де Мегрэ снялась в серии короткометражек Chanel
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Каролин де Мегрэ снялась в серии короткометражек Chanel 

Fancy Journal 3 часа назад
Фото: Fancy Journal
Chanel представили серию из трех черно-белых мини-фильмов, посвященных выходу новой версии часов Boy.Friend. Новинка, над которой мастера модного дома работали в течение последних трех лет, будет представлена на выставке достижений ювелирного и часового искусства в швейцарском Базеле.
Главной героиней видеокампейна стала французская модель, муза Карла Лагерфельда, посланница Chanel и автор книги «Как почувствовать себя парижанкой, кем бы вы ни были» Каролин де Мегрэ. Сюжет каждого ролика построен вокруг игры слов «Boy.Friend» — «boyfriend».
Выставка Baselworld 2018 стартует в Базеле 22 марта 2018 года. На ней по традиции дважды в год ювелирно-часовые бренды и дома представляют свои разработки и достижения. Chanel в этом году привезет в Швейцарию новую версию модели Boy.Friend, получившую скелетонизированный (полностью видимый механизм) механизм Calibre 3.
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