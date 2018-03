Давно не виделись: Ева Мендес появилась на публике в суперстильном образе

Ева Мендес презентовала в Нью-Йорке свою новую коллекцию одежды под названием The Eva Mendes Collection for New York & Company. Папарацци сфотографировали актрису, когда она направлялась на мероприятие. На ней был наряд из этой самой коллекции — синий комбинезон в горошек, на создание которого ее вдохновил похожий образ Линды Евангелисты . Модель позировала в нем фотографу Эллен фон Вунверт много лет назад.

Свой наряд Ева дополнила серым распахнутым пальто, необычными ботильонами на шнуровке, синей большой сумкой, аксессуаром для волос и солнцезащитными очками.

A post shared by @ guysandpeople on Mar 19, 2018 at 7:34pm PDT Кстати, во время мероприятия Ева поделилась с присутствующими, что позволяет своим дочерям Эсмеральде и Амаде носить всё, что они пожелают.

Спасибо господу, тут не о чем говорить. Они носят всё, что хотят. У них есть на это право. Хотят весь день носить пижаму или пойти в магазин в костюме — пожалуйста. Это легкая битва. А вот заставить их есть брокколи… Вот это та битва, которую я хочу выиграть