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Давно не виделись: Ева Мендес появилась на публике в суперстильном образе
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Давно не виделись: Ева Мендес появилась на публике в суперстильном образе 

Журнал ОК! 8 часов назад
Ева Мендес презентовала в Нью-Йорке свою новую коллекцию одежды под названием The Eva Mendes Collection for New York & Company. Папарацци сфотографировали актрису, когда она направлялась на мероприятие. На ней был наряд из этой самой коллекции — синий комбинезон в горошек, на создание которого ее вдохновил похожий образ Линды Евангелисты. Модель позировала в нем фотографу Эллен фон Вунверт много лет назад.
Свой наряд Ева дополнила серым распахнутым пальто, необычными ботильонами на шнуровке, синей большой сумкой, аксессуаром для волос и солнцезащитными очками.
Ева Мендес рассказала, как ей удается совмещать карьеру и воспитание детей
#EvaMendes when she was photographed wearing little to no makeup out in town this Monday. The 44-year-old actress buttoned herself into a navy and white polka-dot ensemble from her New York And Company line
A post shared by @ guysandpeople on  Mar 19, 2018 at 7:34pm PDT  Кстати, во время мероприятия Ева поделилась с присутствующими, что позволяет своим дочерям Эсмеральде и Амаде носить всё, что они пожелают.
Спасибо господу, тут не о чем говорить. Они носят всё, что хотят. У них есть на это право. Хотят весь день носить пижаму или пойти в магазин в костюме — пожалуйста. Это легкая битва. А вот заставить их есть брокколи… Вот это та битва, которую я хочу выиграть
Напомним, что Эсмеральда и Амада родились в браке Евы с актером Райаном Гослингом. Супруги вместе уже много лет. Они практически не появляются на публике вместе, и всё, чем приходится довольствоваться их поклонникам, — редкие фотографии папарацци.
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