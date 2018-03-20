Как сделать защипы на ткани

Шаг 1 На лицевой стороне ткани вычертить карандашом-фантомом/«волшебным» портновским мелком линии защипов или разметить эти линии вручную сметочными стежками.

Шаг 2 Ткань сложить по линии первого защипа и разгладить сгиб ногтем большого пальца. Вдоль сгиба проложить строчку в край. Остальные защипы застрочить так же.

Защипы можно застрочить также на гладко разложенной ткани при помощи двойной иглы для швейной машины или специальной лапки для застрачивания защипов (см. рисунок). При этом под ткань по линиям защипов подкладываются отрезки толстых ниток (например, для обметывания прорезов и петель) и прихватываются в швы, что делает защипы пластичными.

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Шаг 3 Застроченные защипы для сохранения рельефа приутюжить с изнаночной стороны без нажима, подложив под ткань мягкую подложку.

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Совет:

обязательно проверьте на ненужном лоскуте, сколько ткани уходит на защипы (например, у наших моделей на каждый защип уходит ок. 4 мм ткани, а на очень тонких тканях — 3 мм).

Как выполнить защипы быстро и безукоризненно, смотрите в нашем видеоуроке

Источник: Burda 3/2018